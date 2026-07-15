Le Acli provinciali cuneesi chiedono ai Circoli e Soci un piccolo gesto di solidarietà durante le feste estive

Anche quest’anno, durante l’estate, molti Circoli Acli organizzano dei momenti di festa, per stare insieme e vivere delle belle occasioni di unità e coesione sociale.

Nel complimentarsi con tutti gli aclisti, dirigenti e socie, che si impegnano generosamente e volontariamente per queste belle iniziative, le Acli provinciali cuneesi invitano, come già in occasione delle feste natalizie, a compiere un piccolo gesto che renderà più bella e significativa ogni festa e richiamerà alla mente uno dei cardini ideali delle Acli: l’attenzione a chi ha più bisogno e si trova in difficoltà.

Si tratta di devolvere una parte, magari anche piccolissima, della quota di iscrizione alle iniziative (anche solo pochi centesimi) per il fondo di solidarietà delle Acli provinciali Cuneesi, che già in più occasioni ha così potuto venire in soccorso di persone in grave difficoltà. Potrete versare sul conto corrente solidale delle Acli: Iban IT66B0306909606100000186920 (causale: “fondo solidarietà”).

Proprio nei giorni scorsi si è verificato un terribile terremoto in Venezuela e chi ha perso tutto ha bisogno di aiuto e, come già successo in altre occasioni come questa, in Italia e all’estero (alluvioni, guerre, terremoti ecc.) l’associazione farà il possibile per sostenere queste persone che si trovano in condizioni terribili.

“Anche se ciascun Circolo potrà magari raccogliere poco – dice il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua – mettendo insieme poco per volta tutto quello che riusciremo a offrire, potremo aiutare gli altri e accrescere la nostra sensibilità per i bisogni degli altri”.