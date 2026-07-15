Camera di Commercio di Cuneo, 890 mila euro per innovazione, sostenibilità e reti d’impresa

Prosegue il sostegno camerale all’innovazione, alla sostenibilità e all'aggregazione delle imprese della Granda.

La Camera di Commercio di Cuneo continua a sostenere l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita sostenibile delle imprese del territorio. Nella mattinata di oggi, 15 luglio, l'ente camerale ha presentato ufficialmente i quattro nuovi bandi in uscita, pensati per offrire strumenti economici e percorsi di capacity building alle aziende locali. Al centro della nuova programmazione ci sono l'adozione dell'Intelligenza Artificiale, le strategie di marketing evoluto, la transizione ecologica (ESG) e gli incentivi per la creazione di reti d'impresa.

"Con questo stanziamento di 890.000 euro, la Camera di Commercio di Cuneo si conferma al fianco delle imprese che vogliono guardare al futuro. Abbiamo scelto di attivare contemporaneamente quattro bandi strategici che toccano i pilastri della competitività moderna: l’adozione dell'intelligenza artificiale, l'evoluzione del marketing digitale implementato con strumenti di AI, la transizione energetica legata ai criteri ESG e il supporto alle reti d’impresa - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Vogliamo fare in modo che tutte le realtà del nostro territorio, a partire dal piccolo imprenditore, si sentano protagoniste delle rivoluzioni in atto."

I quattro nuovi bandi in sintesi: Bando “AI MATCH CUNEO 2026”: Una misura focalizzata sull'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale. Il bando integra un importante percorso di formazione e capacity building curato da FPI, affiancato dai servizi in-kind e dal catalogo dei servizi (SUK) presentati in collaborazione con AI4I.

Bando “DIGITAL MARKETING AI anno 2026”: Dedicato all'integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale all'interno delle strategie di marketing digitale per aumentare la competitività delle imprese sui mercati.

Bando “ESG e TRANSIZIONE ENERGETICA anno 2026”: Una misura mirata a sostenere le aziende che investono in sostenibilità ambientale, sociale e di governance, parametri ormai fondamentali per lo sviluppo aziendale.

Bando “RETI D’IMPRESA anno 2026”: Nato per incentivare le realtà del territorio a collaborare, mettersi in rete e fare sistema, superando i limiti dimensionali attraverso progetti aggregativi condivisi.

Nella fase conclusiva della mattinata sono state anticipate le linee strategiche e i percorsi di accompagnamento della Camera di Commercio per la seconda metà dell'anno, che vedranno il coinvolgimento attivo dei partner Fondazione Innova, CIM e NEXO per supportare da vicino le imprese nelle transizioni in atto.

I bandi sono destinati alle imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Cuneo, attive e in regola con il Registro delle Imprese, il pagamento del diritto annuale e gli obblighi contributivi (DURC) e di sicurezza sul lavoro.

Le informazioni dettagliate sui singoli bandi, i testi completi, i moduli di adesione e le date di apertura dei termini per la presentazione delle domande (che avverrà in modalità telematica) sono disponibili sul sito internet camerale.