VOLLEY FEMMINILE / Mondovì insiste sulla linea verde, ecco Simona Sciarrotta

Mondovì Volley annuncia l'arrivo di Simona Sciarrotta, schiacciatrice classe 2009, quarta atleta nata in quell'anno inserita nel progetto tecnico rossoblù.

nche per lei è previsto un doppio impegno: la partecipazione al campionato di Serie A3 e il percorso nelle competizioni giovanili Mon.Vi., in linea con la scelta societaria di valorizzare giovani talenti del territorio.

Simona ha giocato fin da piccola nell'In Volley, dove ha compiuto tutto il percorso dall'Under 12 all'Under 16, fino alla Serie C. Un'esperienza che le ha permesso di crescere tecnicamente e caratterialmente, scoprendo la grinta e la determinazione necessarie per competere a livello regionale. Nella scorsa stagione, al suo primo anno di Under 18, si è trasferita a Volpiano, dove ha anche esordito in Serie B1, vivendo un'esperienza formativa che ha contribuito a consolidare le sue capacità e la sua consapevolezza in campo.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così il suo arrivo: "Simona porta con sé una grande energia, una qualità che si vede subito e che fa la differenza sia in palestra sia in partita. È una giovane schiacciatrice che ha già dimostrato personalità e voglia di crescere, e siamo convinti che nel doppio percorso tra giovanili e prima squadra potrà fare la sua parte. La scelta di investire sulle giovani non è casuale: crediamo che la loro freschezza, la loro ambizione e la loro energia siano fondamentali per costruire un progetto solido e duraturo. Simona incarna perfettamente questa visione."

Parole di entusiasmo anche da parte della giocatrice: "Sono molto contenta di iniziare questo nuovo percorso con il Mondovì Volley, una società di alto livello. Un ambiente così stimolante, con atlete molto forti e allenamenti di qualità, mi consentirà di migliorare la mia tecnica e le mie capacità di gioco."

Con l'arrivo di Simona Sciarrotta, Mondovì Volley conferma la volontà di costruire un progetto che unisce presente e futuro, dando spazio alle giovani e accompagnandole in un percorso di crescita all'interno della nuova Serie A3.