Impianti elettrici e sicurezza: cresce l’attenzione delle aziende verso controlli e verifiche

Le aziende sono chiamate a prestare maggiore attenzione alla corretta manutenzione delle infrastrutture elettriche, alla verifica periodica degli impianti e alla prevenzione dei rischi collegati al loro utilizzo.

Un impianto elettrico efficiente non riguarda soltanto il funzionamento quotidiano di macchinari e strutture, ma rappresenta una componente essenziale della sicurezza di lavoratori, ambienti e processi produttivi. Un guasto, un collegamento non corretto o un deterioramento non individuato possono trasformarsi in una fonte di pericolo, con conseguenze che possono coinvolgere persone e attività aziendali.

Il quadro normativo italiano ha definito nel tempo procedure precise per il controllo degli impianti. Tra i riferimenti principali c’è il DPR 462/2001, che disciplina le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Accanto agli aspetti più conosciuti della sicurezza elettrica, stanno acquisendo maggiore attenzione anche tematiche tecniche specifiche, come le verifiche equipotenziali e la gestione degli ambienti classificati ATEX, dove la presenza di gas, vapori o polveri combustibili può generare atmosfere potenzialmente esplosive.

Verifiche degli impianti elettrici: un obbligo che riguarda migliaia di aziende

Cosa prevede il DPR 462/2001

Il DPR 462/2001 rappresenta uno dei riferimenti normativi più importanti per la sicurezza degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro. Il decreto stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre determinati impianti a verifiche periodiche, con l’obiettivo di accertarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Le verifiche riguardano principalmente:

● gli impianti di messa a terra;

● gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

● gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Il controllo periodico permette di individuare eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dell’impianto. Con il passare del tempo, infatti, componenti elettrici, collegamenti e dispositivi di protezione possono deteriorarsi o non essere più adeguati rispetto alle modifiche intervenute nell’organizzazione aziendale.

La verifica periodica va distinta dalla manutenzione ordinaria. La manutenzione riguarda gli interventi necessari per mantenere efficiente un impianto, mentre la verifica ha lo scopo di accertare che siano rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.

Dalla carta alla gestione digitale delle verifiche

Il sistema dei controlli sugli impianti elettrici ha conosciuto negli ultimi anni un processo di maggiore organizzazione e tracciabilità. L’introduzione di strumenti digitali per la gestione delle comunicazioni relative alle verifiche periodiche ha contribuito a rendere più strutturato il rapporto tra aziende, organismi abilitati ed enti di riferimento.

La complessità degli aspetti normativi e tecnici porta molte aziende ad affidarsi a professionisti specializzati in grado di supportarle nelle diverse fasi della gestione degli impianti, dagli obblighi normativi e valutazioni del rischio, passando per le verifiche degli impianti fino alle problematiche più specifiche legate agli ambienti ATEX.

Per le imprese questo significa avere una gestione più ordinata degli adempimenti e una maggiore consapevolezza dello stato degli impianti.

Verifiche equipotenziali: perché i collegamenti elettrici sono fondamentali per la sicurezza

Tra gli aspetti tecnici che meritano particolare attenzione nella sicurezza degli impianti elettrici ci sono i collegamenti equipotenziali.

Il principio alla base è quello di ridurre le differenze di potenziale tra diverse parti metalliche che possono entrare accidentalmente in tensione. Attraverso un collegamento adeguato tra masse e masse estranee, eventuali dispersioni elettriche vengono gestite in modo più sicuro, limitando il rischio per le persone.

In termini pratici, un sistema equipotenziale collega tra loro elementi come strutture metalliche, tubazioni, carpenterie e componenti dell’impianto, creando una condizione di maggiore uniformità elettrica.

Le verifiche dei collegamenti equipotenziali trovano applicazione in molti ambienti industriali e tecnici. Fabbriche, officine, locali con apparecchiature elettriche complesse e strutture con numerosi elementi metallici richiedono una particolare attenzione alla corretta realizzazione e al mantenimento dei collegamenti, perché una differenza di potenziale non controllata può rappresentare un pericolo.

Quando il rischio elettrico incontra il rischio esplosione: il ruolo della normativa ATEX

Alcuni ambienti di lavoro presentano caratteristiche che richiedono valutazioni ancora più approfondite. È il caso delle aree dove possono formarsi atmosfere esplosive, cioè miscele di aria e sostanze infiammabili che, in presenza di una fonte di innesco, possono provocare un’esplosione.

Gas, vapori e polveri combustibili possono essere presenti in numerosi settori produttivi, come l’industria chimica, alimentare, farmaceutica, la lavorazione del legno e molte attività manifatturiere.

Il rischio dipende da diversi fattori: quantità della sostanza presente, condizioni di ventilazione, caratteristiche dell’ambiente e possibilità che si verifichi una scintilla o un aumento di temperatura.

Negli ambienti classificati ATEX (acronimo del francese ATmosphères EXplosibles) anche un componente elettrico apparentemente ordinario può diventare una possibile fonte di innesco. La valutazione del rischio comprende la classificazione delle zone, l’identificazione delle possibili sorgenti di accensione e la scelta di apparecchiature adeguate.

Come classificare le zone? La procedura tecnico-documentale che va fatta è la Valutazione del Rischio Esplosione (VRE). Questa procedura, come ricordano gli specialisti di SMI Zanocco, permette di mappare in anticipo le zone ATEX, individuare le fonti di accensione e progettare gli interventi per tutelare impianti e persone. Questo contribuisce a prevenire incidenti gravi, tutelare la salute dei lavoratori, assicurare la conformità normativa in modo da ridurre il rischio legale.

Prevenzione e manutenzione: un investimento per le imprese

La sicurezza degli impianti elettrici ha un impatto diretto sulla continuità delle attività aziendali. Gli impianti elettrici rappresentano una componente essenziale del funzionamento delle aziende, ma richiedono attenzione costante per garantire condizioni operative sicure. Un guasto o un incidente possono causare interruzioni produttive, danni alle apparecchiature e conseguenze economiche rilevanti.

Investire nelle verifiche periodiche e nella corretta manutenzione consente di individuare criticità prima che si trasformino in problemi più gravi. La prevenzione diventa così parte della gestione quotidiana dell’impresa: ridurre i rischi significa proteggere persone e produzione.

Le verifiche previste dalla normativa, i controlli equipotenziali e le valutazioni legate agli ambienti ATEX sono strumenti fondamentali per prevenire situazioni di rischio e tutelare lavoratori e patrimonio aziendale.

In altre parole, è necessario che la cultura della sicurezza sia sempre più integrata nei processi aziendali. La sicurezza nasce dalla combinazione di controlli periodici, competenze tecniche e una gestione consapevole degli impianti. Per le imprese significa trasformare un obbligo normativo in un elemento concreto di affidabilità e continuità produttiva.















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