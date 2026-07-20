Quattro capitali, Praga, Budapest, Bratislava e Zagabria un'estate da vivere: Explora Mondo ti porta in Europa

Explora Mondo ha ancora posti disponibili per il viaggio "Le Quattro Capitali dell'Est", un tour in autobus Gran Turismo di 8 giorni in partenza dal Piemonte. I partecipanti potranno iniziare il loro viaggio direttamente “da casa” scegliendo il punto di carico più comodo tra Fossano, Savigliano, Alba e Bra.

La quota di partecipazione è di 1.420 € a persona in camera doppia o matrimoniale. Il gruppo sarà seguito fin da subito da un accompagnatore d’agenzia qualificato e da guide turistiche specializzate durante le visite delle città. Per offrire un servizio di alta qualità ai suoi clienti, Explora Mondo ha riservato hotel **** con trattamento di mezza pensione e ha incluso nella quota numerose esperienze, tra cui una cena in ristorante con musica folkloristica a Budapest, un'escursione al tramonto in battello sul Danubio e diversi ingressi a edifici di interesse storico, come il Palazzo Reale di Praga.

Il viaggio inizia da Zagabria, elegante capitale croata ricca di storia e tradizioni. Si prosegue verso Budapest, la suggestiva "Perla del Danubio", con i suoi celebri monumenti e panorami mozzafiato. Il programma include la visita al Castello di Gödöllő, residenza dell'imperatrice Sissi. La tappa successiva è Bratislava, raffinata capitale slovacca con un affascinante centro storico. Il tour continua a Praga, tra il Castello di Hradčany, il Ponte Carlo e l'Orologio Astronomico. È inclusa anche un'escursione al Castello di Konopiště, storica dimora degli Asburgo. Prima del viaggio di rientro si visita Český Krumlov, gioiello UNESCO della Boemia meridionale. L'ultima sosta sarà a Innsbruck, con una passeggiata nel centro città fino al Tettuccio d'Oro. Un itinerario unico capace di unire arte, storia, cultura e paesaggi tra le più belle città dell'Europa centrale.

Voglia di partire ma avete finito le ferie?

Nessun problema: Explora Mondo ha in programma anche altri viaggi nei fine settimana di agosto come il Weekend a Venezia del 29 - 30 agosto con quota di partecipazione di 340 € a persona. Oppure le domeniche in montagna: il 23 agosto c’è il viaggio a Breuil-Cervinia (quota 67 €) in alternativa, lo stesso giorno, è prevista una visita allo Skyway del Monte Bianco (quota 145 €). Domenica 30 agosto è invece in programma un'escursione in Valle d’Aosta, zona Gressoney (quota 70 €).

Per scoprire tutte le partenze dei prossimi mesi è possibile consultare il sito ufficiale www.exploramondo.it.

Per info e prenotazioni potete scrivere al seguente numero WhatsApp 378 309 1010 oppure chiamare il numero 0172 1850130.

Scegliete un viaggio di gruppo Explora Mondo, non potrete più farne a meno!