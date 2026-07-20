Ventilazione meccanica controllata: più benessere nei luoghi di lavoro

Ogni giorno trascorriamo molte ore in ambienti chiusi: succede negli uffici, negli stabilimenti, nei negozi, nei ristoranti, nelle palestre e nelle strutture aperte al pubblico. In questi luoghi, la qualità dell’aria incide sul benessere delle persone e sulla qualità del lavoro.

Quando il ricambio d’aria non è sufficiente, negli ambienti possono accumularsi anidride carbonica, umidità, odori, polveri e sostanze rilasciate da arredi, vernici, materiali da costruzione o attività produttive. Anche l’aria esterna può portare con sé smog, fumo e altre particelle. Per questo aprire ogni tanto una finestra non sempre basta, soprattutto negli edifici molto frequentati o nelle aree vicine a strade trafficate.

La ventilazione meccanica controllata, conosciuta come VMC, permette di sostituire in modo continuo l’aria viziata con aria nuova e filtrata. Le unità a doppio flusso con recupero di calore riescono inoltre a recuperare parte dell’energia presente nell’aria espulsa, limitando le dispersioni e aiutando a contenere i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento.

Alpiclima propone soluzioni UTEK pensate per il settore terziario e industriale, dove il ricambio dell’aria deve essere costante, controllato e adeguato alle reali condizioni di utilizzo degli spazi.

Negli uffici e nelle sale riunioni, la presenza di più persone può far aumentare rapidamente la concentrazione di CO₂. L’aria diventa pesante, cresce la sensazione di stanchezza e può diminuire la capacità di concentrazione. Con un impianto ben progettato, il ricambio avviene senza dover aprire continuamente le finestre e senza creare forti sbalzi di temperatura.

Alpiclima affianca le aziende nella scelta della portata d’aria, dei sistemi di filtrazione e delle modalità di regolazione più adatte. L’impianto può infatti funzionare in base agli orari, al numero di persone presenti e alle diverse esigenze dei locali, evitando sprechi e migliorando il comfort durante tutta la giornata.

La VMC è importante anche negli stabilimenti industriali perchè nei reparti produttivi possono essere presenti calore generato dai macchinari, umidità, odori, polveri e residui legati alle lavorazioni. La ventilazione generale non sostituisce gli impianti specifici di aspirazione, però contribuisce a mantenere un ricambio d’aria più regolare nei reparti, nei magazzini, negli uffici tecnici e nelle aree comuni.

Per Alpiclima ogni progetto deve partire da un’analisi concreta dell’edificio e delle attività che vi si svolgono. Dimensioni dei locali, numero di lavoratori, orari, macchinari presenti e caratteristiche dell’immobile sono elementi che devono essere valutati con attenzione.

Le unità UTEK possono essere installate a pavimento, a soffitto oppure all’esterno. Questa flessibilità permette ad Alpiclima di proporre soluzioni anche negli edifici esistenti, durante interventi di ristrutturazione o nei progetti di miglioramento energetico.

Le applicazioni sono numerose: uffici, stabilimenti, scuole, alberghi, ristoranti, supermercati, centri commerciali, palestre, musei, cinema, teatri e strutture aperte al pubblico. Nella provincia di Cuneo sono molte le realtà che possono migliorare la qualità degli ambienti attraverso una ventilazione progettata sulle effettive necessità.

Essere Concessionario e Servizio Tecnico UTEK consente ad Alpiclima di seguire il cliente dalla valutazione iniziale alla scelta dell’unità, fino all’assistenza e alla manutenzione. La disponibilità di un magazzino ricambi UTEK rappresenta inoltre un aiuto concreto per ridurre i tempi di intervento e garantire continuità al funzionamento degli impianti.

Grazie alla propria esperienza, Alpiclima lavora al fianco di imprese, progettisti e installatori della provincia di Cuneo, offrendo un punto di riferimento vicino e competente.

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