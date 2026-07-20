BAIT Service cresce ancora: la partnership con Canon rafforza i servizi per la trasformazione digitale delle imprese

Cybersecurity, infrastrutture IT, cloud, intelligenza artificiale, business continuity e servizi gestiti. È da questa visione della trasformazione digitale che BAIT Service di A&B Consulting continua a sviluppare la propria offerta per imprese, PMI, grandi aziende e Pubblica Amministrazione.

Oggi questo percorso si arricchisce di un nuovo tassello: l'ingresso nel network Canon Accredited Partner, una collaborazione che amplia le competenze dell'azienda anche nell'ambito della stampa professionale e della gestione documentale. Un settore che negli ultimi anni è cambiato profondamente e che oggi rappresenta uno snodo strategico per l'efficienza, la sicurezza dei dati e l'organizzazione dei processi aziendali.

Ne abbiamo parlato con Roberto Birocchi, cofondatore e CEO di BAIT Service.

BAIT Service è entrata nel network dei Canon Accredited Partner. Che valore ha questo passaggio nel percorso dell’azienda?

È un riconoscimento importante del percorso che stiamo portando avanti da oltre vent'anni nel settore ICT. BAIT Service nasce come system integrator e oggi affianca imprese, PMI, realtà corporate e Pubblica Amministrazione nella progettazione, integrazione e gestione di infrastrutture tecnologiche complesse. L'ingresso nel network Canon Accredited Partner ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra proposta, integrando soluzioni evolute per la stampa, la gestione documentale e l'ottimizzazione dei processi aziendali.

Una partnership che non riguarda soltanto il mondo della stampa, quindi, ma si inserisce in una visione più ampia. È così?

La collaborazione con Canon è perfettamente coerente con il nostro approccio: offrire ai clienti soluzioni integrate, sicure e orientate alla continuità operativa. Oggi le aziende devono governare dati, documenti e processi sempre più distribuiti. Per questo non basta introdurre singole tecnologie: serve costruire ecosistemi digitali in cui infrastrutture IT, cybersecurity, cloud, intelligenza artificiale, business continuity e servizi gestiti lavorino insieme in modo efficace.

Quali vantaggi potranno vedere concretamente le aziende che si affidano a BAIT Service?

Potranno contare su un'offerta ancora più completa, capace di unire le soluzioni Canon per la stampa professionale, multifunzione evolute e gestione documentale con le competenze sistemistiche e consulenziali di BAIT Service. Oggi una stampante non è più soltanto una periferica: è uno strumento integrato per i processi aziendali, attraverso cui transitano informazioni e documenti sensibili. Integrarla correttamente significa aumentare la sicurezza nella gestione dei dati, migliorare il controllo dei flussi documentali, ridurre le inefficienze operative e rendere gli ambienti di lavoro più organizzati e sostenibili.

Qual è, allora, l’obiettivo finale di questa nuova collaborazione?

Vogliamo continuare ad accompagnare le organizzazioni nella trasformazione digitale con un ruolo di partner tecnologico continuativo. La partnership con Canon rafforza la nostra capacità di proporre progetti concreti, dalla consulenza iniziale all'implementazione fino alla gestione nel tempo. L'obiettivo è aiutare imprese e Pubblica Amministrazione a lavorare in modo più efficiente, protetto e preparato ad affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni.