50ª Festa d'Estate a Rossana: tre giorni di musica, cibo e divertimento sotto le stelle

Rossana (CN) si prepara a celebrare la cinquantesima edizione della Festa d'Estate, l'evento organizzato dalla Pro Loco Rossana che da mezzo secolo anima le serate estive della piazza principale del paese. Tre giorni ricchi di musica live, dj set, cibo tradizionale e tanta allegria, tutti con ingresso libero in Piazza Gazelli.
Il programma completo
Venerdì 24 luglio
La festa si accenderà a partire dalle 21 con un live d'apertura della serata. Subito dopo, il palco ospiterà il grande concerto dei The Rumpled, band di grande energia amata dal pubblico per il loro folk-punk coinvolgente. La notte proseguirà con il DJ set di DJ Maio. A scaldare ulteriormente l'atmosfera ci penserà anche Mister Kluzz.
Sabato 25 luglio
Si comincia prima: dalle 19 con la suggestiva Grigliata sotto le Stelle. Un'occasione perfetta per cenare all'aperto tra amici e famiglia (è obbligatoria la prenotazione entro giovedì 23 luglio contattando Davide al 327.904.8517 o Gemma al 339.885.7363).
Dopo cena, spazio al divertimento con il Party 50, un dj set con Roki e una coloratissima Schiuma Party che promette di trasformare la piazza in una grande festa spumeggiante.
Domenica 26 luglio
Dalle 19 appuntamento con la Pasta in Piazza, il classico momento conviviale dell'estate rossanese. A seguire, il palco si infiammerà con Generazione X, un evento che chiuderà in grande stile questa edizione speciale del cinquantenario.
Un compleanno da ricordare
La 50ª edizione della Festa d'Estate rappresenta un traguardo importante per la Pro Loco e per tutta la comunità di Rossana. Un'occasione per festeggiare mezzo secolo di tradizione, condivisione e amore per il proprio territorio.
L'appuntamento è quindi a Rossana, in Piazza Gazelli, dal 24 al 26 luglio 2026.
Musica, buon cibo, schiuma, stelle e tanta voglia di stare insieme: gli ingredienti perfetti per un'estate indimenticabile.
Vi aspettiamo numerosi!
Pro Loco Rossana – Info e aggiornamenti sui canali social ufficiali: proloco_rossana.