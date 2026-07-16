Caso Roggero, anche Beppe Lauria si schiera al fianco del gioielliere dopo la sentenza definitiva

Anche Beppe Lauria, referente oltre che fondatore in provincia di Cuneo di Futuro Nazionale guidato dal generale Roberto Vannacci, ha manifestato la propria solidarietà al gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Con la conferma della sentenza di appello si è riaperto il dibattito che da subito ha suscitato un forte eco mediatico sul caso che da giudiziario è presto diventato politico, con schieramenti netti tra sostenitori e contrari.



Dopo Salvini anche Lauria, nominato ai vertici nazionali del partito di Vannacci, ha affidato ai social un commento rivolto a Roggero che esprime amarezza per l'esito.

“Caro Mario l’avevamo preparato per raccogliere fondi per pagare le spese, avevamo fiducia nel buon senso! Purtroppo avevamo torto. Il buon senso non esiste!”.

Lauria nel post condivide nuovamente un video precedentemente registrato insieme allo stesso gioielliere in cui si schierava apertamente a suo favore sostenendo la legittima difesa.

“Ma sarà mica normale - diceva Lauria nel video - che un povero cristiano che difende la propria proprietà abbia tutti i problemi che sta avendo Mario? Solo in questo Paese funziona così. Vai a casa di qualcuno, gli fai del male e quando esci fuori gli chiedi anche i danni. Allucinante. Ci attiveremo in quel senso”.



E poi in conclusione aveva lanciato l'appello a cui si riferisce nel commento a contribuire alla colletta aperta su Satispay per i costi per la difesa “Mi raccomando, per come potete, sostenete le spese legali a cui sta andando incontro”.