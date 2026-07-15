Popillia japonica, il gruppo regionale di Fratelli d'Italia chiede un piano nazionale contro l'insetto invasivo

"La diffusione della Popillia japonica rappresenta una delle emergenze fitosanitarie più rilevanti che il Piemonte si trova ad affrontare. Per questo, come gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, abbiamo depositato un ordine del giorno che impegna la Giunta, che già molto ha fatto in questo senso, a rafforzare ulteriormente le attività di monitoraggio e contenimento e a farsi promotrice presso il Governo di un piano nazionale di sostegno alle Regioni maggiormente colpite" – sottolinea Claudio Sacchetto, Consigliere regionale di Fratelli d'Italia e Presidente della III Commissione Attività produttive del Consiglio regionale del Piemonte.

La Popillia japonica è un insetto altamente invasivo che colpisce centinaia di specie vegetali, arrecando danni significativi alle produzioni agricole, al comparto florovivaistico, ai tappeti erbosi e alle aree verdi. Il Piemonte è stato tra i primi territori italiani interessati dalla sua diffusione e oggi continua a essere in prima linea nel monitoraggio e nelle attività di contenimento.

"In questi anni il Piemonte, grazie al lavoro del Servizio Fitosanitario, ha investito in monitoraggi, reti di sorveglianza, sperimentazione e assistenza tecnica alle imprese agricole, un lavoro importante che deve proseguire con ancora maggiore intensità, perché il cambiamento climatico e l'espansione dell'insetto rendono questa sfida sempre più complessa – dichiara Sacchetto - chiediamo che la Regione continui a farsi portavoce, in sede di Conferenza Stato-Regioni, della necessità di destinare maggiori risorse economiche alle Regioni più colpite e di rafforzare gli strumenti nazionali di contrasto agli organismi nocivi prioritari. La tutela della nostra agricoltura passa anche dalla prevenzione delle emergenze fitosanitarie. Su questi temi Fratelli d'Italia, in Giunta e in Consiglio, continuerà a lavorare con serietà, concretezza e spirito di collaborazione istituzionale".