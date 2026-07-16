Infrastrutture, anche la sindaca di Cuneo a Ventimiglia per l'incontro promosso dal Pd regionale ligure [VIDEO]

Presente anche la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per l'incontro "Infrastrutture e sviluppo del territorio", promosso dal Gruppo del Partito Democratico della Regione Liguria insieme alle forze della coalizione di centrosinistra. L'obiettivo era aprire un confronto sul futuro delle infrastrutture e dei collegamenti della provincia di Imperia, guardando anche ai rapporti con la Francia e il Piemonte.

Insieme alle associazioni di categoria hanno partecipato Gruppi di Opposizione in Regione Liguria (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista Orlando Presidente, Azione, Italia Viva e Movimento 5 Stelle).

Ad aprire l'incontro il rappresentante del partito democratico in Consiglio regionale Enrico Ioculano: "Il centrodestra continua a parlare di una Regione sbloccata ma la realtà non ci dice questo, tutt'altro. Le infrastrutture e i collegamenti sono un elemento fondamentale per lo sviluppo della Regione e per questo abbiamo deciso di organizzare questi incontri lungo tutto le territorio evidenziando le criticità".

L'incontro a Ventimiglia è stato occasione per parlare dell'Aurelia Bis, del raddoppio ferroviario e i collegamenti con Francia e Piemonte: "Non bisogna dire che si farà tutto quando mancano le progettazioni - afferma Ioculano - Non si può pensare vengano finanziati lotti multimilionari quando Anas quest'anno non ha nulla nel suo bilancio. Bisogna ragionare sulle priorità".

Ad affiancarlo nella discussione il capogruppo Armando Sanna: "Oggi le opere pubbliche della nostra Regione sono in ritardo, portando una forte depressione a livello di lavoro e turismo. I numeri indicano la Liguria come un fanalino di coda e dobbiamo battere su questo aspetto, cercando una contro risposta a quello che c'è ora".

Nel corso dell'incontro è stato ribadito come le infrastrutture rappresentino una delle principali sfide per il futuro del territorio: dalla mobilità delle persone e delle merci ai collegamenti ferroviari e stradali, dall'accessibilità dei territori alla competitività del sistema economico locale. I promotori hanno sottolineato che investire in questo settore significa creare opportunità, sostenere le imprese, favorire l'occupazione e migliorare la qualità della vita delle comunità.

L'attenzione si è quindi poi spostata anche al tema dei collegamenti con il Piemonte e in particolare la provincia di Cuneo, un aspetto che resta vitale per entrambe le realtà come testimoniato dalla presenza della sindaca Patrizia Manassero. "Per noi il Colle di Tenda è un crocevia fondamentale - ha commentato Manassero -. Poi questo offre uno sbocco sul mare diretto per il cuneese, senza dimenticare il contributo a economia e commercio. Abbiamo rilevato durante la chiusura questa situazione, che ci ha danneggiati da entrambe le parti. Crediamo fortemente in questo collegamento, così come la rete ferroviaria, molto importante anche per i pendolari".

L'incontro ha inoltre consentito di raccogliere contributi, proposte e sollecitazioni da parte di amministratori, operatori economici, associazioni e cittadini, con l'obiettivo di costruire una visione condivisa sulle priorità infrastrutturali della provincia di Imperia e dell'intera Liguria.