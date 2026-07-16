Ricomposte le commissioni consiliari permanenti del Comune di Alba

A seguito dello scorso Consiglio comunale e della ridefinizione della composizione dei gruppi consiliari, sono state ricomposte le Commissioni consiliari permanenti e ridefinite le presidenze, in accordo tra tutti i gruppi consiliari rappresentati in Consiglio.

Le Commissioni risultano così costituite:

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Pianificazione territoriale, Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti e Protezione civile

Presidente: Carlotta Boffa

Vicepresidente: Emanuele Bolla

Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Carlotta Boffa, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Abdelali Draichi, Nadia Gomba, Mario Marano, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Mario Gaspare Saturnino, Fabio Tripaldi.

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II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Ecologia e Ambiente

Presidente: Martina Amisano

Vicepresidente: Pierangela Castellengo

Componenti: Fabio Ambrogio, Martina Amisano, Lorenzo Barbero, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Pierangela Castellengo, Nadia Gomba, Rosanna Martini, Lucia Morcaldi, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Mario Gaspare Saturnino, Riccardo Spolaore.

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III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Affari istituzionali, Bilancio, Personale, Economia, Servizi appaltati e in concessione

Presidente: Domenico Boeri

Vicepresidente: Lucia Morcaldi

Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Domenico Boeri, Carlotta Boffa, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Maria Cristina Galeasso, Luciano Giri, Stefania Manassero, Rosanna Martini, Lucia Morcaldi, Lorenzo Paglieri.

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IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Educazione, Cultura e Politiche sociali

Presidente: Fabio Tripaldi

Vicepresidente: Stefania Manassero

Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Domenico Boeri, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Pierangela Castellengo, Anna Chiara Cavallotto, Stefania Manassero, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Riccardo Spolaore, Fabio Tripaldi.

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COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Presidente: Nadia Gomba

Vicepresidente: Anna Chiara Cavallotto

Componenti: Fabio Ambrogio, Martina Amisano, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Emanuele Bolla, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Anna Chiara Cavallotto, Abdelali Draichi, Luciano Giri, Nadia Gomba, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri.

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Le Commissioni consiliari permanenti svolgono un ruolo fondamentale nell'attività del Consiglio comunale, esaminando preventivamente le proposte di deliberazione e approfondendo le materie di competenza dell'Ente prima della loro discussione in aula.

La ricomposizione approvata consentirà la regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e garantendo il pieno svolgimento delle funzioni di approfondimento, confronto e supporto all'attività amministrativa.