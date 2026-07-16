Ricomposte le commissioni consiliari permanenti del Comune di Alba

A seguito dello scorso Consiglio comunale e della ridefinizione della composizione dei gruppi consiliari, sono state ricomposte le Commissioni consiliari permanenti e ridefinite le presidenze, in accordo tra tutti i gruppi consiliari rappresentati in Consiglio.
Le Commissioni risultano così costituite:
I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Pianificazione territoriale, Urbanistica, Lavori pubblici, Viabilità, Trasporti e Protezione civile
Presidente: Carlotta Boffa
Vicepresidente: Emanuele Bolla
Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Carlotta Boffa, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Abdelali Draichi, Nadia Gomba, Mario Marano, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Mario Gaspare Saturnino, Fabio Tripaldi.
***
II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Ecologia e Ambiente
Presidente: Martina Amisano
Vicepresidente: Pierangela Castellengo
Componenti: Fabio Ambrogio, Martina Amisano, Lorenzo Barbero, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Pierangela Castellengo, Nadia Gomba, Rosanna Martini, Lucia Morcaldi, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Mario Gaspare Saturnino, Riccardo Spolaore.
***
III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Affari istituzionali, Bilancio, Personale, Economia, Servizi appaltati e in concessione
Presidente: Domenico Boeri
Vicepresidente: Lucia Morcaldi
Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Domenico Boeri, Carlotta Boffa, Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Maria Cristina Galeasso, Luciano Giri, Stefania Manassero, Rosanna Martini, Lucia Morcaldi, Lorenzo Paglieri.
***
IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Educazione, Cultura e Politiche sociali
Presidente: Fabio Tripaldi
Vicepresidente: Stefania Manassero
Componenti: Fabio Ambrogio, Lorenzo Barbero, Domenico Boeri, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Pierangela Castellengo, Anna Chiara Cavallotto, Stefania Manassero, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri, Massimo Reggio, Riccardo Spolaore, Fabio Tripaldi.
***
COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
Presidente: Nadia Gomba
Vicepresidente: Anna Chiara Cavallotto
Componenti: Fabio Ambrogio, Martina Amisano, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Emanuele Bolla, Carlotta Boffa, Elisa Boschiazzo, Anna Chiara Cavallotto, Abdelali Draichi, Luciano Giri, Nadia Gomba, Rosanna Martini, Lorenzo Paglieri.
***
Le Commissioni consiliari permanenti svolgono un ruolo fondamentale nell'attività del Consiglio comunale, esaminando preventivamente le proposte di deliberazione e approfondendo le materie di competenza dell'Ente prima della loro discussione in aula.
La ricomposizione approvata consentirà la regolare prosecuzione dell'attività delle Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e garantendo il pieno svolgimento delle funzioni di approfondimento, confronto e supporto all'attività amministrativa.