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Sport | 17 luglio 2026, 16:49

DUATHLON CROSS / Noemi Bogiatto si conferma campionessa europea

La saluzzese portacolori della Pro Patria Triathlon primeggia sia tra le Élite che tra le Under 23 bissando il titolo conquistato lo scorso anno a Prachatice

(foto sito FITRI)

(foto sito FITRI)

Brilla la stella di Noemi Bogiatto agli Europei di Duathlon Cross, in Spagna. 

La saluzzese portacolori della Pro Patria Triathlon si è riconfermata campionessa europea sia Élite sia Under 23  bissando così il titolo conquistato lo scorso anno a Prachatice. 

L'azzurra ha vinto dominando la gara sin dalla prima frazione, davanti a Dieske Kruisselbrink (Ned) e a Sofiye Pryyma (Ukr).

Come sottolinea Fitri (Federazione Italiana Triathlon) - Bogiatto ha aggiunto questi titoli europei conquistati a Banyoles, il doppio oro Élite/U23 nel cross duathlon e il bronzo europeo U23 nel duathlon, al suo palmarès della specialità off-road. 

Quest'ultimo, oltre al già citato titolo europeo 2025 di cross duathlon e al titolo U23 di cross triathlon conquistato sempre a Prachatice 2025, comprende anche le medaglie mondiali di Pontevedra 2025: l'argento assoluto e l'oro Under 23, titolo ancora in carica in attesa deI World Triathlon Multisport Championships 2026 in programma ad Abu Dhabi dal 13 al 22 novembre.

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