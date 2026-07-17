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Sport | 17 luglio 2026, 09:19

SCI DI FONDO / Allenamenti a Oberstdorf per Carollo, Ghio e gli altri azzurri

Le squadre maschile e femminile al lavoro fino al 2 agosto nella località tedesca

(Martino Carollo - foto di repertorio)

(Martino Carollo - foto di repertorio)

Due settimane di allenamento a Oberstdorf (20 luglio-2 agosto) per le squadre maschile e femminile di Coppa del mondo di sci di fondo. 

Gli atleti convocati sono: Caterina Ganz, Nadine Laurent, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter, Virginia Cena, Simone Mocellini, Davide Ghio, Gabriele Matli, Elia Barp, Simone Daprà, Davide Graz, Martino Carollo.

Lo staff tecnico sarà composto da Marcus Cramer, Francesca Baudin, Andrea Restano, Francois Ronc Cella e Michel Rainer. Fisioterapisti: Claudio Saba e Antonia Roider.

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