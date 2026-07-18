Giorni intensi per gli uomini e le donne del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte: nel Cuneese 46 roghi da inizio anno

Giorni intensi per gli uomini e le donne del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. Le elevate temperature ed il vento, talvolta unite a periodi senza precipitazioni, aumentano il rischio di roghi in tutto il territorio.

Nella sola provincia di Cuneo, dal 1° gennaio, si contano 46 incendi boschivi (l'ultimo venerdì 17 a Torre Bormida), 71 giornate complessive di lavoro per le operazioni di spegnimento e bonifica, 320 volontari impiegati e più di 100 automezzi utilizzati.

La provincia di Cuneo conta oltre 700 volontari, suddivisi in 10 comandi di distaccamento, il tutto coordinato da un ispettore provinciale coadiuvato da due vice ispettori e 12 CO.AIB (coordinatori antincendio boschivo).

La nota del Corpo AIB Piemonte

Un riconoscimento che appartiene a tutte le nostre volontarie e a tutti i nostri volontari.

In queste settimane il Corpo Volontari AIB del Piemonte è stato impegnato senza sosta negli incendi boschivi che hanno colpito il nostro territorio.

Oggi la Regione Piemonte, attraverso il Presidente Alberto Cirio, l’Assessore Marco Gabusi e il Direttore Bruno Ifrigerio, ha voluto esprimere ufficialmente il proprio ringraziamento al Corpo AIB Piemonte per il lavoro svolto.

Un riconoscimento che valorizza l’impegno quotidiano di oltre 1.300 volontarie e volontari, protagonisti di più di 8.400 ore di attività operativa al servizio delle comunità piemontesi.

Questo grazie è dedicato a chi, con competenza, sacrificio e spirito di servizio, continua ogni giorno a proteggere i nostri boschi e il nostro territorio.