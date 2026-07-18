Roggero, Salvini dopo la visita in carcere: "È sereno e ci siamo abbracciati, sarei orgoglioso di poterlo candidare"

Mario Roggero “sta bene e ci tiene a farlo sapere ai familiari e agli italiani che gli sono vicino”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, al termine della visita di un’ora e mezza nel carcere di Bollate, dove da ieri è detenuto il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.

“Ovviamente la prima notte in carcere di un uomo che per 72 anni ha lavorato, per un marito, un padre, un nonno di otto nipoti, non è semplicissima, però abbiamo parlato più di un'ora di tutto, di quello che è successo, di quello che speriamo succeda da qui ai prossimi mesi, di libri, di cucina e di una struttura all'avanguardia come quella di Bollate, dove chiunque può rimettersi in gioco”, ha riferito Salvini, ribadendo più volte che Roggero “sta bene. Quando ci siamo abbracciati all'inizio è alla fine l’abbraccio è stato lungo, però ci tiene a far sapere che è sereno”.

Ancora Salvini sull'ipotesi di grazia: "Nessuna pressione, Mattarella sceglierà liberamente per grazia". Mentre, per quanto riguarda la possibilità di una candidatura di Roggero, Salvini ha ribadito: "Sarei orgoglioso di poterlo candidare".