Tamponamento a catena in corso Nizza a Cuneo: coinvolti anche due bambini piccoli

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, in corso Nizza a Cuneo, davanti al Bar Corso. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto tre automobili, provocando il ferimento di alcune persone, tra cui due bambini piccoli.

Secondo una prima ricostruzione, una Y bianca stava procedendo lungo corso Nizza quando ha rallentato per consentire il passaggio di una persona sulle strisce pedonali. La vettura che seguiva, una Mini rossa, ha a sua volta rallentato. A quel punto sarebbe sopraggiunta una terza automobile che, dopo aver frenato, non è riuscita a evitare l’impatto, andando a colpire le due auto davanti e innescando il tamponamento a catena.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro adulti e due bambini: una bambina di circa un anno e un bimbo di due o tre anni. Per i piccoli, secondo le prime informazioni, le ferite sarebbero state lievi e non desterebbero preoccupazione. Anche la mamma alla guida della terza vettura avrebbe riportato solo alcuni graffi.

Sul posto è intervenuto il personale della Misericordia di Caraglio e della Croce Rossa di Cuneo con diverse ambulanze e gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Tutte le persone coinvolte sono state accompagnate al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.