Si è verificato un incidente stradale, poco prima delle 14, alle porte di Cuneo, più precisamente in via Torino, nel tratto tra la frazione Madonna dell'Olmo ed il ponte nuovo.

Tre le auto coinvolte nel sinistro: sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118, subito allertati.

Sono due le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Entrambe sono state trasportate all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo.

Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale.