Peste Suina Africana, aggiornate le zone di restrizione nel Cuneese: la mappa dei Comuni coinvolti

Il regolamento europeo numero 2026/1795 dello scorso giovedì 16 luglio 2026 ha aggiornato la mappa delle zone di restrizione per la peste suina africana (Psa) sul territorio provinciale, ridefinendo le aree soggette alle misure di contenimento e sorveglianza.
Nella zona di restrizione 1 rientrano i Comuni di Neive, Neviglie, Barbaresco, Monchiero, Novello, Verduno, Lequio Tanaro, Barolo, Piozzo, Roddi, La Morra, Farigliano, Narzole, Clavesana, Battifollo, Marsaglia, Magliano Alfieri, Monticello d'Alba, Bene Vagienna, Bastia Mondovì, Bagnasco, Vezza d'Alba, Santa Vittoria d'Alba, Castagnito, Cigliè, Castellino Tanaro, Guarene, Carrù, Rocca Cigliè, Corneliano d'Alba, Igliano, Nucetto, Torresina, Roascio, Piobesi d'Alba, Salmour, Ceva, Cervere e Cherasco.
Nella zona di restrizione 2 figurano invece Castiglione Tinella, Pezzolo Valle Uzzone, Santo Stefano Belbo, Bosia, Castino, Bergolo, Mango, Cossano Belbo, Gorzegno, Castelletto Uzzone, Gottasecca, Levice, Prunetto, Saliceto, Torre Bormida, Rocchetta Belbo, Rodello, Benevello, Albaretto della Torre, Bossolasco, Arguello, Niella Belbo, Sinio, Serravalle Langhe, Montelupo Albese, Lequio Berria, Cravanzana, Cerretto Langhe, Borgomale, Cissone, Somano, Roddino, Feisoglio, Alba, Belvedere Langhe, Bonvicino, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, Mombarcaro, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Perlo, Priero, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San Benedetto Belbo, Serralunga d'Alba, Treiso e Trezzo Tinella.
Nei prossimi giorni la Provincia di Cuneo trasmetterà ai sindaci dei Comuni in zona 2 una comunicazione operativa con i dettagli degli adempimenti previsti dall'ordinanza vigente. L'aggiornamento rientra nelle attività della Cabina di regia provinciale sulla Psa, che coordina Provincia, Regione, Asl, associazioni agricole, filiera suinicola e mondo venatorio per garantire interventi tempestivi e condivisi sul territorio.