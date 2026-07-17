Prove in campo ad Alba: tecnologia in agricoltura in passerella [FOTO E VIDEO]

Si è svolta ieri, giovedì 16 luglio, in località Altavilla, la XII edizione di 'Prove dimostrative - Tecnica ed innovazione in vigneto', evento conosciuto ormai come 'Prove in Campo'.

Organizzata da Confagricoltura Cuneo e Agricola 2000, la giornata è stata dedicata alle più innovative soluzioni per la gestione del vigneto e dell'azienda agricola, con dimostrazioni pratiche e approfondimenti tecnici e un focus particolare sull'urgente problematica della protezione della vite dalle ustioni solari. L'iniziativa era valida inoltre per il rilascio dei crediti formativi per la formazione professionale continua degli iscritti al Collegio interprovinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta, al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Cuneo e all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Cuneo.

Cascina Piccaluga in località Altavilla 76 è stata dunque presa d'assalto da operatori del settore, aziende agricole, viticoltori, da realtà impegnate nei vari comparti vitivinicoli e della sicurezza, e naturalmente da tanti curiosi, ormai consapevoli dell'importanza dell'evento.

"Ogni giorno gli imprenditori agricoli si trovano nella necessità di dover conciliare le difficoltà date dal cambiamento climatico con l'aumento dei costi di produzione, ma continuano ad impegnarsi nel rispetto della sostenibilità ambientale – spiegano i tecnici di Confagricoltura Cuneo, Antonio Marino e Luca Maggiorotto - Le prove in vigneto propongono delle risposte concrete proprio alle esigenze degli agricoltori, calate nella realtà in campo. In questa edizione, in particolare, uno dei temi centrali sarà lo stress da ustione solare patito dagli acini d'uva, problematica da risolvere con urgenza, facendo ricorso all'innovazione scientifica e tecnologica".

Oltre sessanta aziende tra espositori e costruttori di macchinari hanno offerto un percorso di visita che ha dato la possibilità di vedere operative in campo, con prove di macchinari per la distribuzione dei trattamenti fitosanitari con irroratrici ad alta efficienza. È stata inoltre un'occasione per approfondire sul terreno le tecniche a basso impatto ambientale per la difesa del vigneto, tra cui la confusione sessuale contro le tignole della vite e, in generale, di assistere a dimostrazioni e confronti sulle più recenti innovazioni per la viticoltura. Altri argomenti toccati: le microvinificazioni ottenute da uve di vitigni resistenti, prove di spettrometria Raman per il monitoraggio del contenuto polifenolico delle uve e dei vini con il progetto Qualvin e, alle 11.30, presentazione ufficiale di GreenFarmCert, la nuova certificazione di sostenibilità per le aziende agricole, progettata grazie a lavoro corale di imprese, associazione ed esperti.

Questo progetto illustrato da Francesca Bellan, mira, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolge imprese, associazioni ed esperti del settore, a valorizzare l'impegno delle imprese agricole verso modelli produttivi sempre più responsabili e orientati all'economia circolare. Nello specifico, GrenFarmCert è una certificazione volontaria che potranno conseguire tutte le aziende agricole, e che andrà a garantire un'ottimale gestione dei rifiuti nelle aziende agricole e zootecniche, sulla base di un disciplinare tecnico e controlli di parte terza.

"I rifiuti sono un elemento chiave nell'impatto ambientale delle aziende agricole e la loro adeguata gestione è già da tempo considerata fondamentale per raggiungere quella sostenibilità ambientale divenuta ormai una leva strategica nella competitività delle imprese del comparto sui mercati e nelle filiere di approvvigionamento, sempre più attente al tema – spiega Fabio Fogliati, referente del progetto per Confagricoltura Cuneo – In questo contesto, la certificazione GreenFarmCert rappresenta un'occasione concreta per consentire agli operatori agricoli di incrementare la propria competitività e posizionarsi favorevolmente sul mercato di oggi e di domani".

L'evento ha ospitato anche il Campo Demo Vite dedicato a biostimolanti e strategie di difesa dalla peronospora, organizzato da Agricola 2000, con l'opportunità di visitare le prove sperimentali in campo, approfondire i risultati delle attività dimostrative e confrontarsi direttamente con i tecnici coinvolti nel progetto.

Come hanno sottolineato Roberto Abellonio direttore Confagricoltura Cuneo e Alessandro Bottallo segretario zona di Alba di Confagricoltura Cuneo, 'Prove dimostrative - Tecnica ed innovazione in vigneto' è ormai un evento riconosciuto e apprezzato nel contesto del settore agricolo e vitivinicolo, che permette agli operatori di incontrarsi e scambiare informazioni, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità.

La giornata, perfettamente organizzata dallo staff di Confagricoltura Cuneo, si è conclusa con una cena conviviale.