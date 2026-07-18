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Attualità | 18 luglio 2026, 08:12

Bra, cibi freschi e di stagione al Mercato della terra per combattere il caldo a tavola

La filiera corta del gusto dà appuntamento a domenica 19 luglio sotto i portici di corso Garibaldi

Bra, cibi freschi e di stagione al Mercato della terra per combattere il caldo a tavola

Nel pieno dell'estate, quando le temperature sono più alte, è di fondamentale importanza portare sulle nostre tavole prodotti di stagione: non solo rinfrescano e aiutano a combattere la disidratazione, ma apportano anche nutrienti fondamentali per il benessere dell'organismo, supportando il tono muscolare e prevenendo la spossatezza. Infatti, i prodotti raccolti nel loro periodo naturale di maturazione contengono quantità più alte di vitamine, minerali e antiossidanti.

Per chi cerca stagionalità, sostenibilità e qualità alimentare, l'appuntamento è con il Mercato della terra di Bra. Nella mattinata di domenica 19 luglio, i portici sotto l'ala della Rocca in corso Garibaldi si trasformano in un palcoscenico naturale dedicato alla cultura del cibo.

L'evento rappresenta un incontro raffinato tra esperienze, produzioni e comunità, unite dalla volontà di promuovere un'agricoltura sostenibile e un rapporto diretto tra chi produce e chi sceglie cosa portare sulla propria tavola.

Per residenti e visitatori sarà l'opportunità di riscoprire il valore di prodotti scelti secondo i principi del buono, pulito e giusto. In questo angolo di Piemonte, dove il gusto si intreccia con la natura, la valorizzazione dell'identità gastronomica diventa un atto di consapevolezza. La selezione proposta celebra la stagionalità e la sapienza artigianale, offrendo ai palati più attenti una selezione di eccellenze locali che raccontano la storia di un territorio unico.

Il Mercato della terra, fedele alla filosofia di Slow Food dettata dall'indimenticato Carlin Petrini, è sostenuto dalla città di Bra, Slow Food Bra e Mercato Campagna Amica.

Silvia Gullino

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