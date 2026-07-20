TIRO CON L'ARCO / Cristina Omini sul podio regionale Hunter & Field

Grande soddisfazione per gli Arcieri di Bra ai Campionati Regionali Piemonte FITARCO Hunter & Field, dove la società braidese si è confermata tra i punti di riferimento del tiro con l’arco regionale. Nella categoria Longbow Femminile Over 20, Cristina Omini ha conquistato un prestigioso secondo posto, salendo sul podio al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

La prova ha visto un livello tecnico elevato e un confronto serrato tra le migliori interpreti piemontesi della specialità. Il podio finale ha premiato, in ordine, Estephanie Silvana Giordano (Arcieri delle Alpi), nuova campionessa regionale, Cristina Omini (Arcieri di Bra) e Marina Vianzone (Arcieri Clarascum), tutte protagoniste di una gara di grande intensità.

Per Cristina si tratta di un risultato di grande valore, che premia impegno, costanza e passione e porta ancora una volta i colori degli Arcieri di Bra ai vertici del movimento regionale. La società ha espresso i propri complimenti all’atleta per questo importante traguardo, augurandosi che possa rappresentare una tappa significativa in un percorso sportivo ancora ricco di soddisfazioni e nuovi obiettivi da raggiungere.