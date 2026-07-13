Gianluca e Sabrina secondi ai Campionati Italiani di Rimini

Ai Campionati Italiani FIDESM di Danza Sportiva e Sport Musicali di Rimini Gianluca Cavallo e Sabrina Menardi hanno conquistato il secondo posto nella classe B3, categoria 45-54 anni, nella disciplina del ballo liscio tradizionale.

La manifestazione si è svolta dal 4 al 12 luglio 2026 negli spazi di Rimini Fiera, coinvolgendo otto padiglioni e oltre 11.200 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle diverse discipline e suddivisi per categorie ed età.

Per Gianluca e Sabrina, entrambi di Boves, il podio di Rimini ha un valore ancora più importante, perché arriva al termine di un percorso iniziato da poco tempo: hanno cominciato a ballare nel luglio del 2024, frequentando le lezioni della Tony Dance del maestro Antonio Zanfino. La prima gara è arrivata nel 2025, in classe C, dove le coppie si confrontano nella mazurca e nella polca.

Nel corso della stagione sono arrivati diversi risultati importanti: la vittoria della Coppa Liguria a Savona, il secondo posto al Trofeo Piemonte e Valle d’Aosta e il primo posto al Trofeo Città di Vercelli.

Il secondo posto ai Campionati Italiani di Rimini rappresenta quindi la conferma della crescita della coppia bovesana, capace di confrontarsi con atleti provenienti da diverse regioni italiane e di affrontare una gara di alto livello con grande sicurezza.

"Siamo davvero felici per questo risultato – racconta Gianluca Cavallo – perché abbiamo iniziato a ballare da poco e non pensavamo di arrivare così velocemente su un podio nazionale. Dietro questo secondo posto ci sono tante ore di allenamento, l’aiuto del nostro maestro Antonio Zanfino e soprattutto la voglia di condividere insieme questa passione. Ballare con mia moglie rende tutto ancora più bello. Adesso ci aspetta la classe B2 e sappiamo che sarà più difficile, però abbiamo tanta voglia di continuare a imparare e migliorare".

Il ballo liscio tradizionale richiede ritmo, precisione, coordinazione e una grande intesa tra i due ballerini. Mazurca, polca e valzer devono essere eseguiti mantenendo il tempo, curando la postura e seguendo con attenzione ogni passaggio.

Il prossimo passo sarà ora il passaggio nella classe B2, sempre nella categoria 45-54 anni. Un nuovo livello, con avversari ancora più preparati e gare sempre più impegnative.