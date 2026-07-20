A Mondovì in stazione "Pastasciutta antifascista" con una mostra sulla Costituzione e spettacolo teatrale

Sabato 25 luglio la Stazione di Mondovì ospiterà un triplice appuntamento dedicato ai valori della democrazia, della partecipazione e della memoria.

Dalle ore 18 alle 22,30, nella Sala "Ex Prima Classe", sarà visitabile la mostra storico-didattica "La Costituzione italiana: un progetto per il futuro", che ripercorre il cammino dalla Resistenza alla Costituente, illustra i principi fondamentali della Costituzione e approfondisce il tema del diritto di voto delle donne. La mostra, già esposta in Sala Scimé durante i "Doi Pass", è organizzata da Azione Cattolica Italiana (Regionale e Diocesana), Associazione Memoria Viva Canelli con il patrocinio del Comune di Mondovì (ingresso libero).

Alle ore 20, al Caffè Sociale della Stazione, si terrà la tradizionale Pastasciutta Antifascista, momento conviviale ispirato allo storico banchetto organizzato dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943 per festeggiare la caduta del governo di Mussolini (dopo pochi mesi i sette fratelli Cervi furono massacrati dai fascisti).

Il menù della cena comprende antipasto tricolore, insalata di pasta e dolce (15 euro, bevande e caffè esclusi). È gradita la prenotazione entro le ore 14 di venerdì 24 luglio al 375 8178138. Promotori dell'iniziativa: Coop. Sociale "Franco Centro", MondoQui, Donne in cammino per la pace, ANPI, Associazione partigiana "Ignazio Vian", Associazione "Rondine", progetto Ri-genera.

La serata si concluderà alle ore 21 sempre al Caffè Sociale, con lo spettacolo teatrale "Una lettera perduta" di Tommaso Gabellini, tratto dall'originale romeno di Ion Luca Caragiale, interpretato dai ragazzi di Ri-genera, progetto di teatro sociale di comunità (ingresso libero).