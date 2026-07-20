Alba, passaggio a livello aperto? Ecco come funziona la procedura di sicurezza: il treno si ferma e riparte solo con il via libera

Dopo i recenti disservizi ai passaggi a livello di Mussotto, molti cittadini si sono chiesti cosa accada quando le sbarre rimangono aperte per un malfunzionamento e un treno è in arrivo. A fare chiarezza è il vicecomandante della Polizia municipale di Alba, Paolo Tosco, che descrive la procedura prevista in questi casi.

Il primo elemento, sottolinea Tosco, è che il sistema ferroviario entra automaticamente in sicurezza.

"Quando c'è un'anomalia e le sbarre rimangono aperte per un malfunzionamento, il sistema di sicurezza blocca il treno. In pratica gli presenta il segnale di arresto e lo ferma prima del passaggio a livello."

A quel punto il macchinista non può riprendere la marcia autonomamente, ma deve attendere che la sicurezza dell'attraversamento venga garantita da personale presente sul posto.

"Il macchinista ha istruzioni di attendere che il personale della manutenzione di RFI oppure gli organi di polizia stradale garantiscano che la viabilità sia completamente ferma."

Solo dopo questa verifica il convoglio può attraversare il passaggio a livello, ma seguendo una procedura rigorosa.

"Il treno procede a passo d'uomo, con lunghi fischi di avvertimento. Le sbarre possono rimanere aperte, ma il traffico stradale è comunque bloccato dal personale presente a terra."

Secondo Tosco si tratta di una procedura che affonda le proprie radici nella gestione dei vecchi passaggi a livello meccanici, quando erano presenti i casellanti.

"È una modalità operativa che arriva dall'epoca dei passaggi a livello meccanici e presidiati. Ancora oggi il fischio del treno rappresenta un elemento fondamentale della procedura."

Il caso di Mussotto

Il vicecomandante chiarisce anche quanto avvenuto durante uno degli episodi più recenti a Mussotto. La Polizia municipale aveva iniziato a monitorare la situazione attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino e stava valutando l'invio di una pattuglia.

"Dalle telecamere abbiamo visto che il treno diretto ad Alba era già in transito verso il ponte sul Tanaro con pochi minuti di ritardo. A quel punto abbiamo annullato l'invio della pattuglia, perché il problema risultava già risolto."

Tosco precisa però che gli aspetti tecnici relativi all'origine del guasto e alle modalità con cui è stato risolto competono esclusivamente a Rete Ferroviaria Italiana.

Infine, il vicecomandante conferma che interventi di questo tipo possono verificarsi occasionalmente anche in altre circostanze.

"Può capitare di intervenire quando si verificano anomalie ai passaggi a livello. La procedura, però, è sempre la stessa: il macchinista attende il personale a terra, il treno segnala il transito con i fischi e attraversa il passaggio a livello a passo d'uomo, con la viabilità già fermata".