Bra: grande festa alla Birba del Lions Club Bra Host, una serata che parla di amicizia

C'è un modo molto semplice per capire cosa significhi essere un Club Lions: vedere una serata che si riempie di soci, di calore e di amicizia. È quello che è successo sabato 18 luglio al ristorante Atipico di Bra, dove è tornata la tradizionale Birba d'estate del Lions Club Bra Host.

Una festa nella festa per il presidente Silvia Gullino, iniziata con il primo tocco di campana del suo mandato all'insegna dei valori che da sempre contraddistinguono il Lions: dimostrare, con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servire, secondo il motto: "We serve! Noi serviamo".

Tanti gli ospiti illustri, a partire dai past governatori Oscar Bielli ed Erminio Ribet, accompagnati dalle rispettive consorti. E ancora il presidente della zona 2B, Giacomino Beltrando, i soci Lions arrivati da Racconigi e Cherasco, oltre ai giovani del Leo Club Bra guidati da Alessandro Brizio per un evento all'insegna dell'amicizia nella quale Silvia Gullino crede fortemente.

«Un evento così vive delle persone che lo riempiono. Il grazie più grande va ai soci e agli amici che hanno scelto di passare insieme questa sera d'estate all'insegna della condivisione e dello spirito di gruppo». Ha detto il presidente del L.C. Bra Host a margine di una serata di festa e sguardo ai futuri service, che ha saputo unire in maniera armoniosa i valori lionistici con la voglia di stare insieme e fare del bene alla comunità.

La Birba d'estate si è dunque confermata non solo un classico nel calendario degli eventi lionistici, ma anche il simbolo di un Club che dopo 51 anni di attività al servizio della comunità, è ancora fiero testimone di traguardi significativi e grandi successi.

Si apre davvero in bellezza l'anno sociale 2026-2027. Sotto le stelle e le note musicali di una bella notte di mezza estate c'è stato l'atteso taglio della torta e il brindisi collettivo, fino al tocco di campana di Silvia Gullino, che ha reso nel migliore dei modi omaggio al proprio motto. In poche e semplici parole: "L'Amicizia serve".

Chi sono i Lions?

I Lions sono gruppi di uomini e donne orientati al volontariato e interessati al miglioramento della loro comunità. Essere Lions significa diventare volontari attivi, soci di una stimata organizzazione internazionale leader delle comunità e amici di coloro che hanno bisogno di aiuto.1,4 milioni di soci, oltre 45.000 club presenti in oltre 200 paesi, rendono Lions Clubs International l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo.