Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Mondovì: il capitano Elisabetta Ruta è la nuova comandante

Passaggio di consegne al vertice della Compagnia di Mondovì della Guardia di Finanza.

Da venerdì 17 luglio il capitano Elisabetta Ruta ha assunto ufficialmente il comando delle Fiamme Gialle monregalesi, subentrando al capitano Antonio Sorrentino che, dopo quattro anni di servizio sul territorio, proseguirà il proprio percorso lavorativo presso il Nucleo Pef di Bari.

Trentatreenne, originaria di Roma e laureata in giurisprudenza, il capitano Elisabetta Ruta arriva dalla Compagnia di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a conclusione di un’esperienza di servizio durata quasi due anni. In precedenza ha prestato servizio presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e, ancora prima, al II Gruppo di Venezia.

Il nuovo ufficiale ha già preso possesso dell’ufficio nella nuova sede di via Torino, ricavata negli spazi dell’ex hotel Europa e ridisegnata su misura attraverso un radicale intervento di riqualificazione per conformarsi agli standard di sicurezza militare. Nei suoi primi giorni di incarico, la comandante ha incontrato le massime autorità civili, militari e religiose locali per i saluti istituzionali di presentazione.

Il comandante provinciale di Cuneo, il colonnello Andrea Alba, nel ringraziare il capitano Antonio Sorrentino per l’impegno profuso e per gli importanti risultati conseguiti, ha formulato al capitano Elisabetta Ruta i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.