Dopo un lungo iter progettuale, approvati gli interventi per il torrente Corsaglia e l'acquedotto Cinzara a Vicoforte

Dopo un lungo iter di progettazione, valutazioni dei competenti organi regionali ed integrazioni progettuali che è durato anni, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per interventi di sistemazione idraulica del torrente Corsaglia in frazione Moline, località Case Martinetto, per un importo complessivo di 300mila euro. L’intervento è finanziato da un contributo statale assegnato specificatamente per lavori di messa in sicurezza con sistemazione idraulica e l’importo dei lavori, al netto di spese tecniche, Iva e somme a disposizione, ammonta a 206mila euro.

Nei prossimi giorni è previsto l’affidamento dei lavori che, precisano gli uffici comunali, saranno eseguiti nel più breve tempo possibile.

Un’opera importante ed attesa che si affianca a quella di costruzione del tronco di acquedotto in località Cinzara, anch’esso atteso da anni e realizzato con la collaborazione di Mondo Acqua Spa.

"Dopo tante interlocuzioni ed aggiornamenti progettuali - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - Mondo Acqua ha comunicato il nuovo quadro economico dei lavori che è stato necessariamente aggiornato sia per alcune modifiche al progetto iniziale e sia per un corposo aggiornamento prezzi che comporta una maggior spesa di oltre 37mila euro. Il Comune finanzierà totalmente l’opera, anche grazie all’utilizzo dei cosiddetti fondi ATO a disposizione per circa 100mila euro. Nella seduta del Consiglio Comunale dei prossimi giorni proporremo l’integrazione delle somme già previste e quindi proseguiremo a sollecitare Mondo Acqua per la rapida esecuzione dei lavori. Anche questi lunghi periodi di siccità lo impongono".