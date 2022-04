Siccità, pozzi all'asciutto in regione Cinzara a Vicoforte, cresce la preoccupazione dei residenti

Nonostante le precipitazioni degli ultimi giorni, la situazione siccità in Granda continua a preoccupare.

Le piogge di questa settimana sono le prime dopo 100 giorni, ma non sono bastate a rimediare al grande periodo di secca.

Una problematica che colpisce tutti, allevatori, agricoltori e anche i comuni cittadini. E mentre nei diversi comuni i gestori dell'acqua hanno fatto appello per ridurre i consumi e gli sprechi, a Vicoforte, alcune famiglie, residenti in regione Cinzara, lanciano l'appello: "Chiediamo di poter essere collegati, la situazione rischia di diventare drammatica".

In quest'area, decentrata dal centro del comune, risiedono stabilmente circa sette-otto famiglie che, prive di allacciamento all'acquedotto, negli anni si sono attrezzate con pozzi personali.

Con la siccità degli ultimi mesi la situazione si è aggravata notevolmente.

"I nostri pozzi sono completamente asciutti" - spiegano alcuni residenti - "siamo veramente preoccupati. Se, come è prevedibile, questi periodi di assenza di precipitazioni continueranno, senza l'allacciamento all'acquedotto, per noi diventerà impossibile vivere qui. Facciamo appello affinché si possano creare le condizioni per riuscire a collegare anche le nostre case. Ringraziamo il sindaco per la disponibilità che ha mostrato nei nostri confronti e l'attenzione al problema. Speriamo davvero che si possa trovare al più presto una soluzione".

Sul posto sono già stati effettuati alcuni sopralluoghi anche da parte del sindaco, Valter Roattino che spiega: "Personalmente sono dispiaciuto che queste famiglie si trovino ad affrontare questo momento critico, anche perché la maggior parte dei nuclei è composta da persone giovani che devono essere incentivate a rimanere sul nostro territorio e non lo saranno se vengono a mancare i servizi essenziali. Sono già stati fatti alcuni sopralluoghi anche con la società competente, la spesa preventivata per l'intervento è di circa 200 mila euro, al momento non c'è un indirizzo specifico per poter attingere ai fondi del PNRR per questo intervento, ma faremo il possibile per trovare una soluzione".