Duplice appuntamento con “Da Zero a 100”: la storia della musica torna sul palco a Prato Nevoso e a Fontanelle di Boves

Duplice appuntamento con “Da Zero a 100 - Le più belle canzoni dei cantautori italiani”. Reduce dal successo francese con “Perché Sanremo era Sanremo”, la band Corrado Leone and Friends torna in scena con uno dei suoi spettacoli più eclettici e coinvolgenti: 50 anni di storia della musica tra cantautori, rock e grandi classici del pop.

Sabato 25 luglio alle ore 21 a Prato Nevoso – Borgo Stalle Lunghe, e giovedì 30 luglio a Boves, frazione Fontanelle, sempre alle ore 21 risuoneranno nell’aria i ritornelli che hanno incantato generazioni di ascoltatori.

Fabrizio De André e Lucio Dalla, Fausto Leali e Renato Zero, fino al rocker di Zocca e a “Liga”, le canzoni che hanno segnato la storia d’Italia tornano protagoniste su un palco d’eccezione.

“Quando inizio il concerto, mi piace dire al pubblico che dobbiamo immaginarci di essere con una chitarra, davanti a un falò, a cantare circondati dai nostri amici.” Commenta Corrado Leone. “In questa stagione che istintivamente ci fa pensare ai falò sulla spiaggia e alle lunghe serate in compagnia, non può mancare la buona musica da cantare e condividere con chi amiamo. La nostra passione per la musica nasce proprio da questo, dal vedere e dal sentire il pubblico che canta con noi, si diverte e si commuove insieme a noi mentre ripercorriamo il viale dei ricordi attraverso la colonna sonora delle nostre vite”.

Due serate per divertirsi sulle note di brani che hanno tracciato le fila del passato ma che, inevitabilmente, continuano a vivere anche nel nostro presente con parole, musica ed emozione, perché alla fine bisogna crederci a questa storia della musica e dei falò.

Per informazioni sullo spettacolo: info@musicaeallegria.it – 347/4609676.