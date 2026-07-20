"Grazie per tutto ciò che hai donato con generosità e passione": l'Atl del Cuneese ricorda Ines Cavalcanti

L'Atl del Cuneese ha espresso un toccante pensiero dedicato a Ines Cavalcanti, fondatrice della Chambra d'Òc e direttrice artistica del Premio Ostana, scomparsa all'età di 74 anni.

Nella foto, la presentazione dell’edizione 2026 del Concorso Scritture in Lingua Madre, avvenuta poche settimane fa presso la Sala G. Vercellotti dell’ATL del Cuneese.

Il messaggio dell'Atl del Cuneese

Cara Ines,

ci sono persone che lasciano un segno non solo per ciò che hanno fatto, ma per i valori che hanno saputo trasmettere e tu sei stata una di queste. Con passione, competenza e instancabile dedizione hai dato voce alle lingue minoritarie, custodendo un patrimonio prezioso di storia, identità e memoria collettiva della nostra terra. La tua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerti, di collaborare con te e di condividere il tuo impegno. Proprio lo scorso 11 giugno hai scelto la sede dell’ATL del Cuneese per la presentazione del Premio Scritture in Lingua Madre di Ostana e ci hai ricordato come ogni lingua rappresenti un modo unico di guardare il mondo e che difenderla significhi preservare la ricchezza della nostra umanità. Hai parlato di Convivencia, di convivenza tra popoli e culture: in un momento storico così particolarmente difficile e dedicato le tue parole risuoneranno e rimarranno impresse nelle nostre menti. Rimane viva l'eredità del tuo lavoro, che continuerà a ispirare chi crede nel valore della cultura, del dialogo e della tutela delle identità linguistiche. Grazie per tutto ciò che hai donato con generosità e passione. Grazie per aver condiviso un pezzo di strada anche con l’ATL del Cuneese.

Con stima.

La Presidente Gabriella Giordano Il Consiglio di Amministrazione con Mariano Occelli, Daniela Bianco, Chiara Voghera, Paolo Manera Il Direttore Daniela Salvestrin e lo staff dell’ATL del Cuneese