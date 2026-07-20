La campagna “Liberi Subito” torna al mercato di Fossano

Dopo il risultato definito dai promotori “fenomenale” dello scorso 3 giugno – 210 firme raccolte in una sola mattinata al mercato di Fossano, con l’adesione anche di alcuni componenti della giunta comunale – la campagna “Liberi Subito” prosegue con un interesse trasversale e crescente tra i cittadini. Un segnale che, secondo i sostenitori, dimostra una sensibilità diffusa sui temi del fine vita, in contrasto con quella che viene percepita come l’inerzia di una parte significativa della politica regionale.

Mercoledì 29 luglio la raccolta firme farà ritorno al mercato di Fossano, in via Roma angolo via Cavour, con un banchetto operativo dalle 9:30 alle 12:30. L’obiettivo è quello di avvicinare ancora nuovi cittadini alla proposta “Liberi Subito”, che non introduce nuovi diritti, ma punta a definire procedure chiare, uniformi e trasparenti per l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale, sul modello di quanto già avvenuto in Toscana e Sardegna.

Per il deposito della legge di iniziativa popolare in Piemonte sono necessarie almeno 8.000 firme valide: un traguardo che i promotori puntano a superare, convinti che un numero elevato di sottoscrizioni possa rappresentare un segnale ancora più forte al governo regionale. La raccolta è attiva anche presso gli uffici demografici delle “sette sorelle” e nei mercati locali della provincia, dove continuano le iniziative di informazione e ascolto.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle prossime tappe e sui punti di raccolta firme è disponibile la pagina Facebook della Cellula Coscioni di Cuneo. Chi desidera aderire alla campagna o approfondire i contenuti della proposta “Liberi Subito” può consultare il sito ufficiale: https://inpiemonte.liberisubito.it/.