La monregalese Giulia Bottero riceve il premio per la migliore interpretazione al concorso “Je So Pazzo”

È stata un'avventura ricca di soddisfazioni la partecipazione della monregalese Giulia Bottero al festival “Je So Pazzo”, uno degli eventi più seguiti e apprezzati dedicati alla musica emergente, intitolato a Pino Daniele.

La finalissima si è conclusa ieri, domenica 19 luglio: "Porto a casa un’esperienza che mi ha dato tantissimo - racconta Giulia -. Essere arrivata fino alla finalissima e aver ricevuto il Premio Migliore Interpretazione per me significa tantissimo e sono davvero felice di aver visto vincere un mio amico".

Per l'esibizione Giulia ha portato sul palco 'Still into you’ dei Paramore.