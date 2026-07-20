 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 luglio 2026, 17:40

La monregalese Giulia Bottero riceve il premio per la migliore interpretazione al concorso “Je So Pazzo”

A margine della manifestazione ci racconta: "Porto a casa un’esperienza che mi ha dato tantissimo"

La monregalese Giulia Bottero riceve il premio per la migliore interpretazione al concorso “Je So Pazzo”

È stata un'avventura ricca di soddisfazioni la partecipazione della monregalese Giulia Bottero al festival “Je So Pazzo”, uno degli eventi più seguiti e apprezzati dedicati alla musica emergente, intitolato a Pino Daniele.

La finalissima si è conclusa ieri, domenica 19 luglio: "Porto a casa un’esperienza che mi ha dato tantissimo - racconta Giulia -. Essere arrivata fino alla finalissima e aver ricevuto il Premio Migliore Interpretazione per me significa tantissimo e sono davvero felice di aver visto vincere un mio amico".

Per l'esibizione Giulia ha portato sul palco 'Still into you’ dei Paramore.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium