Mondovì aderisce al Distretto del Cibo della Razza Piemontese

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato l’adesione ufficiale della città di Mondovì al percorso di candidatura del Distretto del Cibo “Carne Bovina di Razza Piemontese” avente il Comune di Carmagnola quale soggetto capofila. Se la specifica istruttoria dovesse ricevere il parere positivo da parte della Regione Piemonte, l’adesione formale al nuovo soggetto giuridico verrà poi discussa in seno al Consiglio comunale.

Tra gli obiettivi della candidatura del Distretto, la necessità di rispondere alle sfide della sostenibilità ambientale, dell’approvvigionamento energetico e della politica dei prezzi anche alla luce delle nuove scelte di consumo. Da qui, dunque, l’esigenza di un piano di Distretto che possa consentire la valorizzazione del prodotto finale sui mercati internazionali, favorendo altresì la sinergia tra investimenti aziendali, interventi di ricerca e di sviluppo e programmi promozionali congiunti.

"Abbiamo accolto con favore la proposta di creazione di un Distretto della carne - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Agricoltura Gabriele Campora - perché la Razza Bovina Piemontese rappresenta un’eccellenza locale in termini qualitativi, economici e promozionali. Il Distretto può divenire una risorsa strategica per la nostra economia. Sostenere questo progetto, quindi, significa difendere gli allevamenti a conduzione familiare, ovvero il cuore del nostro territorio, e creare nuove opportunità lavorative, garantendo più redditività, difendendo le aziende dalle oscillazioni del mercato e assicurando il ricambio generazionale, dedicando particolare attenzione ai più giovani.

Auspicandoci un esito positivo della candidatura, prosegue il nostro impegno per la valorizzazione delle produzioni agricole locali. Ormai da anni, non a caso, organizziamo durante la Fiera di Primavera la rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese”, trasformatasi in un importante momento di incontro pubblico e di confronto scientifico. L’eventuale Distretto della Carne, dunque, quale straordinaria opportunità di potenziamento e di sviluppo, nel tempo e nello spazio, dell’intera filiera".