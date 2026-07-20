Peveragno, alla casa di riposo Don Peirone un murales realizzato dagli ospiti

Il 17 luglio scorso alla Casa di riposo Don Peirone di Peveragno si è inaugurato il Murales composto da 40 piastrelle 20x20 (per uno sviluppo totale di 80 cm altezza per 2 metri di lunghezza) dipinte una ciascuno dagli ospiti della Rsa guidati dall'artista Monica Sepe.

L inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità tra cui il Sindaco Enzo Tassone, con la responsabile di servizio Del Don Peirone Germana Dutto, l'educatrice Raffaella Grilli che hanno promosso il progetto, Monica Sepe tutto lo staff della struttura gli ospiti con i loro famigliari.

Attraverso 4 incontri Monica ha fatto dipingere gli ospiti.

Il murales è il risultato finale del progetto di Arteterapia "Noi siamo la nostra casa ", che si è potuto realizzare grazie al 5x1000 del Comune di Peveragno. Le piastrelle sono state dipinte con colori per porcellana e cotte in forno ceramico ad 800 gradi per fissare il dipinto astratto e la scritta.

Questo progetto ancora una volta ha dimostrato come l' attività artistica abbatta le barriere, stimoli e sia una cura per la mente.

"Non dimenticherò la gioia degli anziani ed il loro impegno - dice l'artista Monica Sepe -, nonostante alcune problematiche, il risultato è stato sorprendente quelle mani segnate dal tempo, talvolta incerte e tremanti ma con tanta voglia di fare e fare bene.Ringrazio chi ha reso possibile tutto ciò credendo nel potere terapeutico dell' arte".

L' evento si è concluso con una apericena sotto le stelle per tutti. Il murales è stato collocato all interno del cortile della struttura.