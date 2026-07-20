Saluzzo, addio al professore Michele Manzo

Aveva insegnato a generazioni di studenti di vari istituti della provincia in particolare dell’istituto d’Arte Bertoni di Saluzzo.



Deceduto all’età di 78 anni Michele Manzo, professore di italiano, storia e geografia. Era malato da molti anni ed era ospite del Tapparelli.



"Amava l’insegnamento e i giovani - ricorda la figlia Marta - ed a sua volta era molto amato dagli studenti, anche se aveva un carattere ombroso, pieno però di umorismo e simpatia". Amava Guccini e Ugo Foscolo.



Prima di essere insegnante, aveva anche fatto altri mestieri, come il venditore di fotocopiatrici.



Ha sempre praticato molti sport, tra cui il windsurf che lo visto vincitore di competizioni. Era anche conosciuto per la sua passione di cercatore di funghi e per la pesca.

Il rosario questa sera lunedì 20 luglio alle 18 nella Cattedrale di Saluzzo, i funerali avranno luogo domani Martedì 21 luglio alle 15,30 sempre in duomo. È possibile dare un saluto alla salma presso la “Casa del Commiato Calosso - Demaria” Via San Nicola, 23 a Saluzzo.

Lascia la figlia Marta con il marito Mauro e nipote Giorgia e Matilde Giorgia insieme a famigliari e parenti.