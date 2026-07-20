Sara Naldi ha aperto il concerto di Serena Brancale tra emozioni e applausi

Un'altra serata da ricordare nel percorso artistico di Sara Naldi. La cantante diciannovenne di Cherasco è salita sul palco dell'Anfiteatro dell'Anima di Cervere giovedì 16 luglio, dove ha avuto l'opportunità di aprire il concerto di Serena Brancale, protagonista della tappa piemontese del "Sacro Tour".

Per la giovane artista cuneese si è trattato di un'importante occasione davanti a un pubblico numeroso, in uno dei festival musicali più apprezzati del territorio, condividendo il palco con una delle interpreti italiane più apprezzate degli ultimi anni, reduce dal grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con Anema e Core.

Quello di Cervere rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che Sara Naldi sta costruendo con costanza e determinazione. Nel 2022 aveva conquistato la finale del Festival di Castrocaro con "Briciole", un brano particolarmente sentito, scritto e dedicato al nonno, capace di emozionare pubblico e giuria.

Negli anni successivi l'artista ha collezionato numerose esperienze dal vivo, esibendosi in occasione del Capodanno di Sanremo, partecipando come opening act a diversi concerti e salendo sul palco del Concerto del Primo Maggio all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, occasioni che le hanno permesso di crescere artisticamente e confrontarsi con contesti sempre più prestigiosi.

Parallelamente agli impegni dal vivo, Sara Naldi ha continuato a dedicarsi allo studio della musica e del pianoforte, lavorando a nuovi progetti discografici e consolidando uno stile personale che unisce sensibilità interpretativa e ricerca musicale.

Il sogno rimane quello di molti giovani artisti italiani: calcare un giorno il palco del Festival di Sanremo. Un obiettivo che richiede talento, lavoro e pazienza, ma che la giovane cantante di Cherasco continua a inseguire con passione, aggiungendo esperienza dopo esperienza a un percorso che la sta portando sempre più spesso sotto i riflettori della musica italiana.