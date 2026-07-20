Torna il cinema all'aperto a Verzuolo con tre serate gratuite e itineranti

Torna a Verzuolo il cinema all'aperto, iniziativa rivolta a bambini, ragazzi e famiglie che propone tre serate a ingresso gratuito, ciascuna dedicata a una storia capace di trasmettere importanti valori educativi e umani.

Le proiezioni inizieranno alle 21-21,15 e si svolgeranno in maniera itinerante tra il capoluogo e le due diverse frazioni del territorio comunale.

Il primo appuntamento è in programma martedì 21 luglio nell'area verde di Villanovetta, dove sarà proiettato "Dragon Trainer - Live Action", avventura che racconta il valore dell'amicizia e del superamento dei pregiudizi. Ad accompagnare la serata ci saranno anche i popcorn preparati dalla Pro Loco, che contribuiranno a creare un'atmosfera ancora più coinvolgente.

La rassegna proseguirà lunedì 27 luglio in piazza Willy Burgo a Verzuolo, con la proiezione del film d'animazione "Ernest & Celestine", delicata storia di accoglienza e amicizia oltre ogni barriera. La serata è organizzata in collaborazione con il SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, la rete degli enti locali impegnata nella realizzazione di progetti di accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Nei pressi della piazza saranno inoltre disponibili popcorn e bibite grazie anche alla collaborazione del Bar Quattro Gatti.

L'ultimo appuntamento sarà giovedì 6 agosto al parco giochi di Falicetto, dove verrà proiettato "Robot selvaggio", un film che affronta temi come il rapporto tra natura e tecnologia e il senso di comunità. Anche in questa occasione la Pro Loco offrirà i popcorn a tutti i partecipanti.