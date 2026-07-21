Tangenziale di Alba, Anas sostituisce giunti di dilatazione. Prevista chiusura in direzione Cuneo

Nell'ambito dei lavori di manutenzione dei viadotti lungo la sopraelevata, Anas ha programmato la sostituzione di un giunto di dilatazione lungo la tangenziale di Alba (S.S. 231 "di Santa Vittoria").
Per consentire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza, la tangenziale sarà chiusa al traffico per un tratto di 700 metri lungo la carreggiata in direzione Cuneo dalle ore 12.00 di sabato 25 alle ore 5.00 di lunedì 27 luglio.
Nessuna modifica della viabilità per chi procede in direzione Asti.
Percorso alternativo
Durante la chiusura della carreggiata in direzione Cuneo, la circolazione sarà deviata in uscita obbligatoria allo svincolo di Alba Est/Mogliasso con prosecuzione su Corso Asti, Corso Canale e rientro in tangenziale al successivo svincolo di Mussotto.
Per effetto della chiusura sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di immissione in tangenziale dello svincolo di Alba Est/Mogliasso per chi procede in direzione Cuneo.