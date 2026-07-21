Campus Giovani 2026: conclusa l’iniziativa formativa dei Vigili del Fuoco a Borgo San Dalmazzo

Si è conclusa l’edizione 2026 di “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, il Campus Giovani nazionale che ha coinvolto 366 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni in una settimana di formazione intensiva accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale insieme al Ministero dell’Interno, ha trasformato il periodo estivo in un’esperienza di educazione alla cittadinanza attiva, alla sicurezza e alla responsabilità civile.



Il progetto si è svolto in due turni - dal 5 all’11 luglio e dal 12 al 18 luglio - distribuiti in sette sedi italiane: Borgo San Dalmazzo, Bellaria Igea Marina, Foligno, Roma, Bari, Trapani e Olbia. Borgo San Dalmazzo è stata selezionata come sede del campus. Ha ospitato una sessantina di partecipanti, confermando il ruolo strategico del territorio e la qualità della collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Le attività del campus

Durante la settimana i partecipanti hanno seguito un programma formativo intenso e diversificato, che li ha portati a confrontarsi con esercitazioni operative, simulazioni di emergenza, tecniche di spegnimento e utilizzo delle attrezzature di soccorso. Hanno inoltre approfondito il primo soccorso sanitario, la gestione degli incidenti stradali e gli interventi in presenza di sostanze pericolose, insieme alle attività di orientamento in ambienti ostili, al montaggio di un campo base e alle procedure di evacuazione e autoprotezione. Accanto agli aspetti tecnici, il campus ha dedicato ampio spazio alla collaborazione e al lavoro di squadra, elementi centrali del percorso educativo proposto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Le visite culturali a Borgo San Dalmazzo

Nel quadro delle attività previste, i due gruppi ospitati a Borgo San Dalmazzo hanno svolto alcune visite culturali in città. Accolti dall’assessora alla Cultura, Michela Galvagno, i partecipanti hanno potuto visitare MEMO4345, l’allestimento multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah, e il Museo dell’Abbazia di Pedona, approfondendo così la storia e il patrimonio culturale della città e completando l'esperienza di crescita personale.



I ringraziamenti dell'Amministrazione

«L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per aver scelto Borgo San Dalmazzo come sede del Campus Giovani 2026 – commenta la sindaca, Roberta Robbione -. La riuscita dell’iniziativa conferma la solidità del rapporto di collaborazione tra il Comune e il Corpo, fondato su valori condivisi di servizio pubblico, formazione e impegno civico».