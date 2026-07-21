Lutto a Savigliano per la scomparsa di Giusi Perotti: il cordoglio e il ricordo della Biblioteca Civica

La Biblioteca di Savigliano piange la scomparsa improvvisa di Giusi Perotti, amica e preziosa collaboratrice della struttura, presenza insostituibile e persona cara a tutta la comunità.

Commosso il messaggio diffuso dai colleghi:

"Giusi ci lascia un vuoto difficile da colmare: ci mancheranno la sua dolcezza, la sua disponibilità e quella speciale capacità di mettersi sempre al servizio degli altri. In Biblioteca era una presenza fondamentale, soprattutto per i bambini e le bambine che frequentavano i nostri spazi, ai quali sapeva dedicare attenzione, cura e un sorriso sincero.

La sua presenza è stata preziosa in tantissimi eventi e iniziative: ogni volta che c'era bisogno di una mano, Giusi c'era. Ma il suo valore andava ben oltre il suo prezioso aiuto: era nelle piccole cose di ogni giorno, nelle pause caffè condivise, nelle battute e negli scherzi che rendevano più leggere le nostre giornate. Era lei a trovare ciò che la direttrice perdeva, a ricordare dettagli che sfuggivano agli altri, a prendersi cura della Biblioteca con una naturalezza unica.

Giusi avrebbe meritato molto più di quanto la vita le abbia restituito. Noi tutte e tutti della Biblioteca sappiamo che nessuno potrà mai sostituire la sua presenza, ma porteremo avanti il suo esempio e conserveremo con gratitudine tutto ciò che ci ha donato.

Ci mancheranno il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo modo speciale di esserci.

Grazie Giusi, per tutto quello che sei stata per noi e per la nostra Biblioteca".