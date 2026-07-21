Il caso del gioielliere è diventato un meme, su TikTok la cronaca nera finisce in modalità "gamer"

Alla fine, nemmeno la cronaca nera è riuscita a schivare la regola d'oro del web: se una storia colpisce l'immaginario collettivo, prima o poi finisce nella centrifuga dell'ironia. Sta succedendo in questi ultimi giorni su TikTok, Facebook e Instagram con la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour finito al centro di un lunghissimo strascico giudiziario e mediatico, dopo la tragica rapina del 2021 che gli è costata una condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Una condanna pesante, considerata anche la sua età - 72 anni- dovuta al duplice omicidio dei due rapinatori e al ferimento di un terzo.

Mentre nei talk show tutto il giorno ci si scontra ancora sulla legittima difesa e sulle sentenze dei tribunali, nella sezione "per te" di milioni di utenti si sta consumando un processo del tutto diverso. Molto meno ideologico, decisamente più surreale.

Invece di dividersi tra innocentisti e colpevolisti, le nuove generazioni hanno preso i filmati delle telecamere di sicurezza e le interviste televisive per farne dell'altro: puro materiale da meme.

Scorrendo i video ci si imbatte in edit sbalorditivi e a tratti macabri. La figura del gioielliere viene montata sopra i gameplay ad esempio di Tomb Raider, con tanto di barre della salute, mirini digitali sullo schermo e le classiche mosse alla Lara Croft. In altri casi la colonna sonora parte dalle sigle dei vecchi videogame d'azione per finire sulla trap e le hit estive come "Un pistolero" di Elettra Lamborghini. Non mancano i richiami ai film western, d'azione, con in testa Rambo, e alle serie come Orange is the new black e Prison Break.

A fare da sfondo sono le scritte in sovrimpressione, guidate da quel dark humor senza filtri tipico dei giovanissimi: "Quando a 5 anni sua madre gli rubò il nasino" sulle note di Mambo number 5. O ancora battute su cosa succede quando qualcuno prova a sfilarti la penna dal banco a scuola o a darti il resto sbagliato al supermercato. In tendenza anche le "finte" recensione di Google sulla gioielleria di famiglia.

Guardando questi brevi filmati la prima reazione è lo spaesamento, seguito magari da un sorriso amaro per l'involontaria comicità delle situazioni create montaggio dopo montaggio. Ma a uno sguardo più attento, il fenomeno racconta qualcosa di più profondo su come è cambiato il nostro modo di assimilare le notizie.

Per chi passa le giornate sui social, la tragica realtà dei fatti — la morte di due persone, una condanna pesante, la tragedia umana da entrambe le parti — sfuma completamente. La figura reale viene scollata dalla realtà e trasformata in un "template", un avatar da videogioco svuotato di ogni drammaticità e riempito di significato satirico.

È dissacrazione pura? In parte sì. Ma è soprattutto la modalità con cui la cultura digitale metabolizza la pesantezza della cronaca: prende un fatto reale, lo decontestualizza e lo traduce nel linguaggio che conosce meglio, quello dell'assurdo e del montaggio ritmato.

Restano le perplessità, inevitabili, su dove finisca il confine del buongusto quando si scherza su fatti di sangue. Ma l'algoritmo non si fa troppe domande morali: premia ciò che trattiene l'attenzione. E così, tra un balletto e un tutorial, la figura del gioielliere che corre in strada accumula centinaia di migliaia di visualizzazioni.

La giustizia continuerà a fare il suo corso nelle aule dei tribunali. Su TikTok, intanto, la realtà è già diventata uno show da scorrere con il pollice.