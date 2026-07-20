Ultimo appuntamento con i "Doi pass" a Mondovì

Ancora una volta la valenza aggregativa, culturale e sociale dei Doi pass ha avuto la meglio: nonostante il tempo incerto del pomeriggio e la pioggia a ridosso della manifestazione migliaia di persone hanno invaso le vie e le piazze di Mondovì Breo per partecipare all’evento più popolare dell’estate monregalese.

Molto apprezzato dagli atleti dello Smile Volley Camp l’intrattenimento di Marco Marzi e Marco Scarka di Radio Bruno in piazza Roma, conclusa la selezione degli artisti del Contest Y in vista della finale del 22 luglio, grande partecipazione per le scuole di ballo in corso Statuto e per i concerti e gli intrattenimenti che hanno animato la terza serata dei Doi Pass, preludio all’evento clou di Ferragosto la ‘Mostra dell’Artigianato Artistico’ che avrà luogo dal 13 al 17 agosto a Mondovì Piazza. Più di mezzo secolo di vita per la manifestazione che nel tempo ha saputo crescere nei numeri e nella qualità e che da qualche anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento a ‘fiera nazionale’.

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento dei Doi pass di mercoledì 22 luglio. In piazza Santa Maria Maggiore la finale con premiazione del concorso Contest Y. I ragazzi della Y Events porteranno sul palco Ensi celebre rapper e freestyler italiano riconosciuto come uno dei pilastri dell'hip hop nazionale.

In piazza Cesare Battisti il cantautorato italiano degli Akoostic trio, in piazza Monsignor Moizo le cover rock dei John Deere, le scuole di danza in corso Statuto, gli eventi culturali e una novità assoluta in piazza Roma: Marco & Mauro, duo comico e cabarettista piemontese. A Mondovì presenteranno "Badola", una carrellata dei loro sketch più famosi arricchiti da gag e canzoni a interazione diretta con il pubblico. Tre nuove scuole di ballo in corso Statuto, la bolla gigante per i bambini in piazzetta Comino, l’esposizione di vinili e, in sala Scimè, la mostra storico-didattica ‘La Costituzione italiana: un progetto per il futuro’ a cura dell’Azione Cattolica Mondovì.

A Mondovì Piazza, martedì 21 luglio, torna il Cinema sotto le stelle in piazza Maggiore con la proiezione di ‘Unicorni’ diretto da Michela Andreozzi, una commedia drammatica che esplora il tema dell'identità di genere e dell'accettazione. La storia segue Blu, un bambino di nove anni che ama esprimersi liberamente e sogna di interpretare Ariel nello spettacolo scolastico. La vicenda di una famiglia che, come tante, si trova ad affrontare una declinazione della diversità all’interno del proprio nucleo, in mezzo a dubbi, paure e pregiudizi inconsci. È un viaggio che richiede forza, perché obbliga gli adulti a rivedere le proprie posizioni per abbracciare incondizionatamente i desideri dei figli. Che forse è il modo più coraggioso di dimostrare amore.

Martedì 28 luglio ultimo appuntamento con il cinema all’aperto con un film d'animazione, ‘Il Robot selvaggio’ scritto e diretto da Chris Sanders. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato da Peter Brown. Il robot Roz naufraga su un'isola disabitata e, dopo aver imparato a comunicare con la fauna locale, adotta un piccolo di oca rimasto orfano. Insegnandogli a volare e a sopravvivere, Roz scopre sentimenti ed emozioni che trasformano la sua fredda programmazione in un legame profondo con la natura.