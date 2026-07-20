CICLISMO / Trofeo Dentis, a Sant’Albano Stura trionfo dell'ASD Langhe e Roero

Giovedì 16 luglio Sant'Albano Stura ha ospitato il Trofeo Dentis, manifestazione di ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club Esperia Piasco in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e con il patrocinio del Comune di Sant'Albano Stura.

Alla gara, riservata ai tesserati FCI, hanno preso parte quasi 100 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 18 anni, suddivisi nelle categorie G4, G5, G6, Esordienti, Allievi e Juniores maschili e femminili, con formazioni giunte da Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

La competizione, di tipo pista su circuito cittadino di 1 km (con un numero di ripetizioni variabile a seconda delle categorie), ha preso il via con il ritrovo alle ore 16.00 al Parco Olmi e la prima partenza da via Mondovì alle ore 18.00. La manifestazione ha regalato una serie di prove tecniche e combattute, mettendo in luce il talento e la preparazione dei giovani atleti scesi in strada.

Al termine delle gare, la classifica a squadre ha visto trionfare la ASD Alba Bra Langhe e Roero, seguita da Ardens Cycling Team e Quiliano Bike Speed.

Il Velo Club Esperia Piasco, società organizzatrice dell'evento, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ringraziando l'Amministrazione Comunale di Sant'Albano Stura, la Polizia Locale, i Volontari e tutti i partecipanti per il contributo alla buona riuscita della giornata.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Dentis Recycling Italy, sponsor principale del Velo Club Esperia Piasco, il cui sostegno concreto e continuativo rende possibile ogni anno l'attività sportiva del sodalizio e la realizzazione di manifestazioni come il Trofeo che porta il suo nome, a conferma di un impegno costante a favore della crescita delle squadre giovanili del territorio.

Il Trofeo Dentis si inserisce nell'attività del Velo Club Esperia Piasco dedicata al ciclismo giovanile, rivolta a ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Gli allenamenti si svolgono tra Piasco e Cuneo, quest'ultima sede di un impianto protetto e chiuso al traffico, sotto la guida di tecnici qualificati dalla Federciclismo, secondo una filosofia che pone al centro la crescita personale, l'educazione e lo spirito di gruppo prima ancora del risultato agonistico.