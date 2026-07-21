Peste suina africana: nessun nuovo caso in Piemonte, due in Liguria

Nessun nuovo caso di positività in Piemonte, due in Liguria.
Sono i risultati dei controlli sulla diffusione della peste suina africana secondo l’aggiornamento a domenica 19 luglio, diffuso questa mattina dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2.179 casi.
In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane stabile a 823 positivi.
In Liguria sono state riscontrate due nuove positività sui cinghiali, entrambe in provincia della Spezia a Calice al Cornoviglio (undici in totale). Il totale in regione sale a 1.356 casi.
Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.
Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 205.
Quattro quelli in provincia di Cuneo. Si tratta di Arguello, con 4 casi, Cerretto Langhe con un caso, Cravanzana con due casi, Pezzolo Valle Uzzone con due casi.
Stabili a 10 i focolai: due in provincia di Alessandria, uno in provincia di Vercelli, i rimanenti otto in quella di Novara.