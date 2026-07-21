“Fogolèr. Storia di una famiglia istriana”: a Fontanelle di Boves la presentazione del libro di Grazia Del Treppo

Il racconto, la testimonianza. Un appuntamento importante è in arrivo presso il parco del Santuario Regina Pacis a Fontanelle di Boves, dove sabato 25 luglio alle ore 17:30 sarà presentato il libro “Fogolèr. Storia di una famiglia istriana”, lavoro di Grazia Del Treppo, testimone diretta dell'esodo giuliano dalmata.



Secondo classificato al Premio Tanzella XX edizione - Aprile 2026, il libro affronta, attraverso il racconto familiare e autobiografico, il tema dell’esodo giuliano-dalmata, della memoria, delle radici e dell’identità culturale, offrendo al tempo stesso una riflessione profonda sul significato della casa, dell’appartenenza e della trasmissione della memoria fra generazioni.



La presentazione di sabato pomeriggio sarà arricchita dall’intervista all'autrice a cura della dottoressa Nadia Mattalia, che spiega: “La vicenda narrata si inserisce in una pagina complessa della storia italiana ed europea, ma lo fa con uno stile narrativo capace di unire testimonianza storica, dimensione umana e apertura al dialogo. Il volume propone infatti una memoria non chiusa nel risentimento, ma orientata alla comprensione reciproca e alla ricostruzione di legami umani e culturali.”



In un tempo segnato da conflitti, migrazioni e fratture identitarie, la storia narrata da Grazia Del Treppo offre al pubblico l’occasione per riflettere sul valore dell’ascolto, della riconciliazione e della custodia della memoria storica.



“L’autrice, attraverso la propria attività culturale e letteraria, porta avanti un lavoro di valorizzazione della cultura istriana e della memoria dell’esodo, con particolare attenzione alla dimensione umana delle vicende raccontate - aggiunge la dottoressa Mattalia - La sua capacità di coniugare profondità storica e immediatezza narrativa rende l’incontro adatto sia a un pubblico di lettori appassionati sia a giovani e studenti.”