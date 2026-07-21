Lavoro, Coldiretti Cuneo: "Bene il protocollo per la filiera vitivinicola"

È stato presentato questa mattina, nel Salone d'onore della Camera di Commercio di Cuneo, il protocollo d'intesa "Alba, Langhe e Roero per la qualificazione etico legale della filiera vitivinicola". Coldiretti Cuneo, che ha partecipato al percorso che ha portato alla definizione dell'intesa, esprime soddisfazione per un accordo che introduce strumenti concreti per tutelare il lavoro regolare, rafforzare la competitività delle imprese e garantire il pieno rispetto delle norme. Per Coldiretti Cuneo erano presenti il Direttore Francesco Goffredo e Monia Rullo, Responsabile di Donne Coldiretti Cuneo.

Nato dal lavoro congiunto tra Prefettura, Camera di Commercio di Cuneo, Regione Piemonte, Comuni, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, il protocollo istituisce un sistema di qualificazione e certificazione etico-legale rivolto all'intera filiera vitivinicola.

L'obiettivo è creare una white-list dei contoterzisti che operano regolarmente nei vigneti, contrastando lo sfruttamento del lavoro e la concorrenza sleale. Le imprese vitivinicole avranno finalmente uno strumento a disposizione per orientarsi tra i fornitori di servizi ed avvalersi, per le attività legate alla vendemmia e all'intero ciclo produttivo, delle imprese iscritte in un apposito elenco istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo.

"La firma di questo protocollo rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro condiviso per tutelare il lavoro, le imprese agricole e la reputazione di una delle filiere più importanti del nostro territorio. La qualità dei nostri vini non può essere separata dal rispetto delle persone e delle regole lungo tutte le fasi produttive", dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

"Il protocollo offre alle imprese uno strumento concreto per individuare operatori qualificati e affidabili, favorendo una maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro e nelle attività affidate all'esterno. Come Coldiretti, ci impegneremo a farlo conoscere e a sensibilizzare le nostre imprese affinché aderiscano. Allo stesso tempo, sarà fondamentale che vi partecipi il maggior numero possibile di imprese terziste", conclude Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.