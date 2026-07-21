RivierALP guarda al futuro: a Cuneo il sesto Comitato di Pilotaggio rilancia la cooperazione transfrontaliera tra Alpi e Mare

Si è svolto ieri, lunedì 20 luglio, presso la sede di Conitours a Cuneo, il sesto Comitato di Pilotaggio (Copil) del progetto europeo Interreg Alcotra RivierALP, che ha riunito i partner italiani e francesi per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e definire le azioni che accompagneranno l'iniziativa fino alla sua conclusione.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo per analizzare l’avanzamento delle attività, della spesa e dei target raggiunti, condividendo una visione comune per garantire la continuità della rete RivierALP oltre la scadenza del finanziamento europeo.

Il progetto rappresenta una delle più significative iniziative di turismo lento tra Italia e Francia. Attraverso il Cammino RivierALP e le Ciclovie RivierALP, si mettono in rete Limone Piemonte e le valli Vermenagna, Pesio, Gesso, Ellero e Tanaro con Mentone, Sanremo e Imperia, creando una destinazione unica tra Alpi Marittime, Riviera Ligure e Costa Azzurra.

L’obiettivo è costruire un sistema turistico integrato tra territori, comunità e imprese. Tra le principali novità illustrate vi è l’imminente distribuzione, a partire dal mese di agosto 2026, dei Passaporti del Cammino RivierALP, disponibili presso gli uffici turistici e i punti informativi. Il passaporto consentirà di raccogliere i timbri lungo il percorso e, a completamento dell'itinerario, darà diritto al Cestino del Viaggiatore ritirabile presso gli uffici di Mentone, Sanremo e Imperia.

Uno dei risultati più importanti riguarda la decisione di proseguire la collaborazione attraverso la costituzione di un Comitato di Coordinamento permanente tra i partner per gestire e promuovere il cammino anche in futuro.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Provincia di Imperia (Sonia Berardinucci e Gloria Gerbando), Parco Naturale Regionale Alpi Liguri (Andrea Zunino, Arianna Bova, Daniela Girardengo e Roberta Glorio), Comune di Sanremo (Lucia Terramoccia e Cecilia Garzo), Tautemi Associati Srl (Laura Fossati e Robin Dolmeta), Conitours (Daniele Bottero e Armando Erbì), Aree Protette Alpi Marittime (Giorgio Bernardi e Costanza Luconi), Département des Alpes-Maritimes (Eleonora Beccaria e Yann Strebler), Carf (Francesca Sasso), Otc Menton Riviera & Merveilles (Marie Garcin Zaiter e Carole Tosello) e del Comune di Limone Piemonte (Nadir Tosello).