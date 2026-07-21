A Peveragno torna “Ëndouma en vie”: serata dedicata alla Bisalta con Nanni Villani

Prosegue l’estate culturale ai piedi della Bisalta con il secondo appuntamento 2026 di “Ëndouma en vie” (“Andiamo alla veglia”), in programma martedì 28 luglio nella suggestiva cornice della casa di Gianni Battifolo, in località Pas Badin.

L’iniziativa, nata nel periodo successivo alla pandemia e ormai divenuta un appuntamento partecipato e apprezzato, è promossa dall’Associazione culturale Il Ricetto in collaborazione con Biblioteca civica, Compagnia del Birùn, Associazione Gai Saber e sezione peveragnese del CAI.

Tema della serata sarà “La Bizimaouda, la nosta mountanha” (“La Bisalta, la nostra montagna”), un omaggio al simbolo identitario del territorio. Ospite dell’incontro lo scrittore Nanni Villani, curatore del volume “BisAlta: una grande montagna”, che accompagnerà il pubblico in un racconto tra storia, natura e cultura alpina.

Come da tradizione, l’appuntamento si svolgerà in un clima conviviale e informale, nel segno della condivisione e del recupero della memoria locale. Saranno messe a disposizione alcune sedie, ma gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé una sedia pieghevole. In caso di maltempo, la serata sarà rinviata.