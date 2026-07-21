“Snapseed” in mostra all’Osteria di Madonna dei Boschi: le fotografie di Cornelio Cerato tra strada, ironia e luce

Sarà visitabile da venerdì 24 luglio, all’Osteria di Madonna dei Boschi, l’esposizione fotografica “Snapseed”, una raccolta di dodici immagini realizzate con smartphone e successivamente elaborate con l’applicazione fotografica da Cornelio Cerato, in arte Cornelius.

La mostra propone una selezione di scatti nati da un approccio semplice e immediato, ma attento alla costruzione dell’immagine. Come spiega lo stesso autore, si tratta di fotografie eseguite in strada con l’intento di dare vita a “un’immagine equilibrata e quasi sempre gioiosa”, frutto di uno sguardo personale e riconoscibile.

Cerato accompagna l’iniziativa con la consueta vena autoironica che da sempre caratterizza la sua comunicazione, presentandosi con il tono estroso che contraddistingue anche la sua produzione artistica, già premiata in diverse occasioni. Nato e attivo a Cuneo dal 1958, l’autore ha costruito nel tempo un percorso originale, dopo aver intrapreso un cammino formativo interrotto all’Accademia Albertina di Torino e aver rivolto la propria attenzione anche allo studio dell’opera di Federico Fellini.

L’Osteria di Madonna dei Boschi conferma così una scelta che negli ultimi anni ha portato a diradare gli appuntamenti espositivi, un tempo quasi mensili, per puntare su iniziative meno frequenti ma più curate e adatte agli spazi del locale. La mostra sarà visitabile nei giorni di apertura dell’osteria, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 18; in altri orari e nei giorni feriali, per pranzi e cene, la visita è possibile su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 340 4674617.